Ngoại trưởng Iran: Tehran và Moscow duy trì tham vấn chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 27/4 cho biết Tehran và Moscow luôn duy trì các cuộc tham vấn chặt chẽ về nhiều vấn đề, đặc biệt là các vấn đề khu vực, trong bối cảnh hai nước tiếp tục tăng cường phối hợp.

Ngày 27/4, Ngoại trưởng Iran Araghchi bắt đầu chuyến thăm Nga để tham vấn về cuộc khủng hoảng ở Trung Đông. Ảnh: CNN.

Ngày 27/4, Ngoại trưởng Iran Araghchi đã đến Nga, nơi ông dự kiến ​​sẽ gặp Tổng thống Vladimir Putin và các quan chức cấp cao khác để thảo luận về xung đột Trung Đông trong bối cảnh các cuộc đàm phán với Mỹ đang bế tắc.

Phát biểu ngay khi tới Nga, ông Araghchi nhấn mạnh hai bên không chỉ thường xuyên trao đổi về các vấn đề cùng quan tâm mà còn duy trì đối thoại song phương liên tục nhằm thúc đẩy hợp tác. Liên quan tới quan hệ khu vực, Ngoại trưởng Iran đánh giá tích cực vòng tham vấn mới nhất với Pakistan, cho rằng chuyến thăm đã đạt kết quả tốt. Theo ông, hai bên đã rà soát kết quả các cuộc tiếp xúc gần đây, đồng thời thảo luận về định hướng và điều kiện để tiếp tục tiến trình đàm phán trong thời gian tới.

Đại sứ Tehran tại Moscow, Kazem Jalali ngày 26/4 cho biết nhà ngoại giao hàng đầu của Iran dự định “tham vấn với chính quyền Nga về tình hình hiện tại trong các cuộc đàm phán, thỏa thuận ngừng bắn và những diễn biến xung quanh cuộc xung đột” ở Trung Đông.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga đã xác nhận chuyến thăm của ông Araghchi. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Putin có cuộc gặp với nhà ngoại giao Iran trong lịch trình của mình.

Chuyến đi này đánh dấu chặng cuối cùng trong chuyến công du khu vực của Araghchi tới Pakistan, Oman và Nga, mà ông mô tả là nỗ lực “phối hợp chặt chẽ” với các đối tác trong bối cảnh căng thẳng với Washington và Israel.

Tại Pakistan, ông chia sẻ quan điểm của Tehran về một “khuôn khổ khả thi để chấm dứt vĩnh viễn cuộc chiến chống Iran”, đồng thời nói thêm rằng vẫn còn phải xem liệu Mỹ có “thực sự nghiêm túc với ngoại giao” hay không. Tại Oman, ông Araghchi cho biết các cuộc thảo luận tập trung vào các vấn đề song phương và diễn biến khu vực, bao gồm cả các biện pháp đảm bảo an toàn cho việc di chuyển qua eo biển Hormuz, mà ông mô tả là vấn đề được các quốc gia ven biển, các nước láng giềng trong khu vực và toàn thế giới quan tâm.

Thanh Vân

Nguồn Tass.