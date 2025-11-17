Ngoại trưởng Iran: Iran không có cơ sở làm giàu urani chưa khai báo

Theo Hãng Thông tấn Cộng hòa Hồi giáo Iran, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi hôm 16/11 khẳng định, Iran không tiến hành hoạt động làm giàu urani và không có cơ sở làm giàu urani nào chưa khai báo.

Ngoại trưởng Seyed Abbas Araghchi phát biểu trong một cuộc họp báo sau cuộc gặp với các nhà ngoại giao nước ngoài tại Tehran, Iran, ngày 5 tháng 10 năm 2025. Ảnh: Xinhua.

Phát biểu với báo giới trong khuôn khổ một hội nghị tại Tehran, Ngoại trưởng Abbas Araghchi đã đưa ra phản hồi trực tiếp nhất từ chính phủ Iran về chương trình hạt nhân của nước này sau khi Israel và Mỹ không kích các cơ sở làm giàu urani vào tháng 6 trong cuộc chiến kéo dài 12 ngày. Ông Araghchi nói: “Iran không có cơ sở làm giàu hạt nhân chưa khai báo. Tất cả các cơ sở của chúng tôi đều nằm dưới sự giám sát và kiểm soát của IAEA. Hiện tại không có hoạt động làm giàu nào vì các cơ sở làm giàu của chúng tôi đã bị tấn công”.

Khi được hỏi điều kiện để Iran tiếp tục đàm phán với Mỹ và các bên khác là gì, ông Araghchi cho biết thông điệp của Iran về chương trình hạt nhân vẫn “rõ ràng”. Ông nói: “Quyền làm giàu urani vì mục đích hòa bình, bao gồm cả việc làm giàu, của Iran là không thể chối cãi”. Ngoại trưởng nói tiếp: “Chúng tôi có quyền này và tiếp tục thực hiện nó. Chúng tôi hy vọng cộng đồng quốc tế, bao gồm cả Mỹ, công nhận quyền của chúng tôi và hiểu rằng đây là quyền không thể tước bỏ của Iran, và chúng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ quyền này.”

Ngoại trưởng Iran cũng khẳng định, nước này sẽ tiếp tục tìm kiếm giải pháp hòa bình thông qua con đường ngoại giao và sẽ không khuất phục trước các hành vi bắt nạt hay bá quyền. Ông cho biết Iran luôn ủng hộ các cuộc đàm phán công bằng dựa trên lợi ích chung, nhưng cách hành xử hiện nay của chính phủ Mỹ không cho thấy nước này sẵn sàng tham gia đàm phán bình đẳng và công bằng.

Bức ảnh chụp tòa nhà chứa lò phản ứng của nhà máy điện hạt nhân Bushehr ngay bên ngoài thành phố Bushehr ở phía nam, Iran vào ngày 26 tháng 10 năm 2010. Ảnh: AP.

Hội đồng Thống đốc IAEA dự kiến họp trong tuần này, có thể có bỏ phiếu thông qua nghị quyết mới nhắm vào Iran về việc không hợp tác đầy đủ với cơ quan này.

Từ tháng 4 năm nay, Mỹ và Iran đã tiến hành năm vòng đàm phán gián tiếp, có Oman làm trung gian, nhưng hai bên vẫn bất đồng sâu sắc về các vấn đề cốt lõi, bao gồm làm giàu urani. Vòng đàm phán thứ sáu dự kiến diễn ra ngày 15/6 đã bị hủy do Israel tiến hành tấn công Iran. Trong 12 ngày xung đột giữa Israel và Iran, Mỹ đã không kích cơ sở hạt nhân của Iran; đáp trả, Iran dùng tên lửa tấn công căn cứ không quân Mỹ ở Al-Udeid, Qatar. Để gây sức ép buộc Iran trở lại bàn đàm phán với Mỹ, Anh, Pháp và Đức ngày 28/8 thông báo lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, khởi động cơ chế “tái áp dụng nhanh các biện pháp trừng phạt” với lý do Iran vi phạm thỏa thuận hạt nhân. Ngày 19/9, Hội đồng Bảo an không thông qua dự thảo nghị quyết nhằm tiếp tục dỡ bỏ trừng phạt đối với Iran.

Ngày 18/10, Bộ Ngoại giao Iran ra tuyên bố nêu rõ, thời hạn 10 năm theo Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA - thỏa thuận hạt nhân Iran) và Nghị quyết 2231 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tương ứng đã kết thúc. Các hạn chế và cơ chế liên quan đến chương trình hạt nhân hòa bình của Iran theo nghị quyết này đều được coi là chấm dứt.

Thanh Vân

Nguồn: Tân Hoa Xã, Politico.