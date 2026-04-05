Ngoại binh Thanh Hóa về nhì chặng hồ Hoàn Kiếm Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TP.HCM – Tôn Đông Á 2026

Tại chặng 3 cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TP.HCM – Tôn Đông Á 2026 diễn ra quanh Hồ Hoàn Kiếm, cua rơ Anton Popov của đội Thanh Hóa đã thi đấu ấn tượng khi cán đích ở vị trí thứ hai, ghi dấu ấn nổi bật của xe đạp xứ Thanh trước dàn ngoại binh mạnh.

Anton Popov (Thanh Hóa - áo vàng) cán đích ở vị trí thứ hai, một kết quả đáng khích lệ cho đội đua xứ Thanh. Ảnh: HTV

Chặng đua dài 42,5 km với 25 vòng quanh hồ là “sân khấu” quen thuộc của các tay đua nước rút. Trước sự cổ vũ đông đảo của người hâm mộ Thủ đô và du khách quốc tế, các đội nhanh chóng triển khai chiến thuật, tạo nên thế trận tốc độ cao và liên tục có những pha bứt phá hấp dẫn.

Ngay sau khi xuất phát, đội Tập đoàn Lộc Trời chủ động kiểm soát đoàn đua nhằm bảo vệ Áo vàng, trong khi các tay đua Kenda Đồng Nai liên tiếp tấn công ở hai điểm sprint. Nỗ lực này giúp Marchuk Dzianis giành trọn điểm thưởng dọc đường và qua đó đoạt Áo xanh.

Ở những vòng cuối, cục diện thay đổi khi các tay đua Vĩnh Long bắt đầu dâng cao đội hình, tổ chức kéo tốp cho ngoại binh Zachary Patrick Patterson. Với vị trí thuận lợi, tay đua người New Zealand tung cú nước rút quyết định để giành chiến thắng chặng.

Trong khi đó, Anton Popov (Thanh Hóa) đã bám đuổi quyết liệt và cán đích ở vị trí thứ hai, vượt qua nhiều đối thủ mạnh để mang về kết quả đáng khích lệ cho đội đua xứ Thanh. Vị trí thứ ba thuộc về Marchuk Dzianis.

Kết quả chặng 3 - Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TP.HCM – Tôn Đông Á 2026. Ảnh: HTV

Kết quả này giúp Patterson vươn lên giành Áo vàng từ tay Sergei Kulikov, trong khi Dzianis chiếm giữ Áo xanh. Ở các danh hiệu khác, Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ Áo cam cho tay đua Việt Nam xuất sắc nhất và Lâm Gia Hào bảo vệ Áo trắng dành cho tay đua trẻ.

Đáng chú ý, đây là chặng đua đầu tiên của giải năm nay không có tay đua Việt Nam góp mặt trong top 3, cho thấy sự áp đảo của các ngoại binh ở những chặng đua tốc độ cao.

Ngoại binh của đội tuyển Xe đạp xứ Thanh (áo vàng) đã ghi dấu ấn ở chặng thứ 3. Ảnh: HTV

Dù vậy, màn trình diễn của Anton Popov vẫn mang đến nhiều tín hiệu tích cực cho xe đạp Thanh Hóa. Theo HLV trưởng Nguyễn Duy Chiến, đội Thanh Hóa là tập thể non trẻ, duy nhất trong số 16 đội không có nhà tài trợ, song vẫn nỗ lực thi đấu với mục tiêu đạt thành tích cao nhất có thể. Năm nay cũng là lần đầu tiên đội có ngoại binh tham dự, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh.

Lộ trình chi tiết chặng 4 Cúp truyền hình TP.HCM 2026 - Ảnh: HTV.

Sau chặng đua sôi động tại Hà Nội, đoàn đua sẽ bước vào chặng 4 từ Hà Nội đi Thanh Hóa dài 114 km vào sáng 6/4. Đây là chặng đua dài nhất từ đầu giải, dự kiến sẽ tiếp tục chứng kiến những diễn biến hấp dẫn khi các đội bắt đầu tăng tốc trên hành trình về xứ Thanh – nơi người hâm mộ đang chờ đón màn tranh tài của các cua rơ.

Hoàng Sơn