Nghiên cứu mới cảnh báo việc sử dụng màn hình quá mức có thể đang định hình lại tuổi thơ của trẻ nhỏ

Một báo cáo mới tại Anh cho thấy xu hướng trẻ nhỏ tiếp xúc sớm với thiết bị màn hình đang gia tăng đặt ra nhiều lo ngại về tác động đối với sự phát triển trong những năm đầu đời. Các chuyên gia cho rằng thời gian sử dụng màn hình quá mức trong những năm đầu đời có thể ảnh hưởng đến sự chú ý, giấc ngủ, khả năng giao tiếp và sự phát triển cảm xúc nếu không được kiểm soát.

Một nghiên cứu mới do Tổ chức 1001 Ngày Quan Trọng của Anh (UK’s 1001 Critical Days Foundation) ủy thác và nhóm i-Addict Research Group thực hiện cho thấy, hơn 23% trẻ em dưới 2 tuổi thường xuyên sử dụng các thiết bị có màn hình, trong một số trường hợp lên tới 8 giờ mỗi ngày. Các chuyên gia nhận định đây là một “sự thay đổi âm thầm” trong thời thơ ấu, khi nhiều trẻ lớn lên cùng thiết bị điện tử thay vì tương tác trực tiếp thông qua trò chơi và giao tiếp.

Báo cáo chỉ ra rằng, trong những năm đầu đời, trẻ có xu hướng chuyển từ giao tiếp với người lớn và các bạn đồng trang lứa sang tương tác kỹ thuật số. Ngay cả trẻ sơ sinh cũng có thể tiếp xúc với màn hình trong thời gian dài mỗi ngày, thậm chí ngủ dưới ánh sáng từ điện thoại hoặc máy tính bảng.

Ảnh: Nytimes.

Theo các nhà nghiên cứu, ba năm đầu đời là giai đoạn then chốt đối với sự phát triển não bộ của trẻ, thông qua giao tiếp bằng mắt, tương tác trực tiếp, tiếp xúc và âm thanh. Việc các thiết bị màn hình thay thế những trải nghiệm này có thể dẫn đến chậm phát triển ngôn ngữ, rối loạn giấc ngủ, vấn đề hành vi và những ảnh hưởng lâu dài.

Bên cạnh đó, áp lực từ công việc và cuộc sống khiến nhiều phụ huynh coi thiết bị điện tử như một giải pháp tạm thời trong việc chăm sóc trẻ, được ví như “bảo mẫu kỹ thuật số”. Tuy nhiên, phần lớn phụ huynh tham gia khảo sát cho biết họ thiếu hướng dẫn cụ thể về cách quản lý thời gian sử dụng màn hình của con.

Trong khi không thể phủ nhận vai trò của công nghệ trong thế giới ngày nay, các chuyên gia cho rằng điều quan trọng là tìm ra cách tiếp cận cân bằng, tăng cường tương tác trực tiếp để bảo đảm sự phát triển toàn diện cho trẻ nhỏ. Và trong khi tất cả chúng ta cần nhìn nhận lại để tìm ra sự cân bằng, thì tương lai của thế hệ trẻ nhất của nhân loại đang chịu tác động đan xen giữa tiến bộ công nghệ và nhu cầu phát triển tự nhiên.

Thanh Vân

Nguồn Wion.