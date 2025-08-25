Nghi Sơn khẩn trương di dân đến nơi an toàn

Trước diễn biến phức tạp của bão số 5, dù mưa to, gió lớn, lực lượng chức năng đã nỗ lực di dời khẩn cấp người dân tại phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến nơi an toàn trong sáng 25/8.

Video: Nghi Sơn khẩn trương di dân đến nơi an toàn.

Ghi nhận của phóng viên Báo và Đài phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa, vào lúc hơn 10h ngày 25/8, tại phường Nghi Sơn thời tiết có mưa lớn từng cơn, gió bắt đầu mạnh dần. UBND phường Nghi Sơn đang khẩn trương di dời các hộ dân từ khu vực xã Hải Hà (cũ) đến địa điểm an toàn.

Trước đó, trong ngày 24 và sáng 25/8, chính quyền phường Nghi Sơn đã thành lập nhiều tổ công tác đến các hộ dân đang ở trong các căn nhà không an toàn, đặc biệt là nhà ven biển, để vận động di dời đến các địa điểm tránh trú đã được địa phương bố trí, nhằm phòng tránh thiệt hại do bão số 5.

Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Nghi Sơn đã huy động tối đa lực lượng, phối hợp với các cơ quan chức năng vận động, hỗ trợ người dân di chuyển đến nơi an toàn.

Một cụ già sức khỏe yếu được lực lượng chức năng cùng người thân hỗ trợ đến điểm tránh trú. Nhiều tài sản của người dân cũng được hỗ trợ vận chuyển để tránh hư hỏng.

Trong công tác di dời, lực lượng chức năng ưu tiên người già và trẻ nhỏ. Các em nhỏ được cán bộ biên phòng Cửa khẩu Cảng Nghi Sơn đưa đến nơi an toàn.

Theo phương án ứng phó, tỉnh Thanh Hóa sẵn sàng di dời hơn 60.000 người dân khỏi khu vực nguy hiểm. Toàn bộ các hộ dân sẽ được bố trí tại trụ sở cơ quan nhà nước, đồng thời chuẩn bị phương án hậu cần chu đáo, đảm bảo người dân không bị đói, rét trong thời gian tránh trú bão.

Sáng cùng ngày, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa phát đi thông báo đề nghị người dân thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn khi có thiên tai, trong đó lưu ý: gia cố nhà cửa, chặt tỉa cành cây; dự trữ lương thực, nước uống, thuốc men; không ra đường khi có bão để đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa cũng nhấn mạnh, bão số 5 năm 2025 được nhận định là cơn bão mạnh, cấp độ rủi ro thiên tai cao. Người dân cần đặc biệt lưu ý: không đi ra khỏi nhà từ 7h ngày 25/8 cho đến khi bão tan, trừ trường hợp bắt buộc phải sơ tán hoặc có công việc thiết yếu khác. Đồng thời, tuyệt đối không đi qua ngầm tràn khi có nước chảy xiết; gia cố nhà cửa, chặt tỉa cây xanh, dự trữ nhu yếu phẩm, sẵn sàng ứng phó với bão.

Hoàng Đông