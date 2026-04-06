Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2026 và Hội nghị Chính phủ với địa phương

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 5/4/2026 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2026 và Hội nghị Chính phủ với địa phương.

Sáng 4/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương

Chính phủ nhận định kinh tế - xã hội tháng 3 và quý I năm 2026 của nước ta đạt nhiều kết quả tích cực, tốt hơn tháng trước và cùng kỳ năm trước, tạo động lực để tiếp tục thúc đẩy công việc trong tháng 4, quý II và thời gian tới.

Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I ước tăng 7,83% so với cùng kỳ; 23/34 địa phương đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) từ 8% trở lên, trong đó Hà Tĩnh, Ninh Bình, Hải Phòng, Hưng Yên đạt từ 10% trở lên. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3 tăng 1,23% so với tháng trước, bình quân quý I tăng 3,51% so với cùng kỳ, thấp hơn mục tiêu cả năm (khoảng 4,5%). Thị trường tiền tệ, ngoại tệ cơ bản ổn định; bảo đảm thanh khoản của hệ thống ngân hàng, đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp. Thu ngân sách nhà nước tháng 3 ước đạt 219,3 nghìn tỷ đồng; tính chung quý I đạt 829,4 nghìn tỷ đồng, bằng 32,8% dự toán, tăng 11,4% so với cùng kỳ trong khi đã miễn, giảm khoảng 43,6 nghìn tỷ đồng tiền thuế, phí...; nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài, bội chi ngân sách được kiểm soát tốt. Kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 3 đạt 93,55 tỷ đô la Mỹ (USD), tăng 39,2% so với tháng trước và tăng 23,9% so với cùng kỳ; tính chung quý I đạt 249,5 tỷ USD, tăng 23,2% so với cùng kỳ. Giải ngân vốn đầu tư công quý I là 110,3 nghìn tỷ đồng, đạt 11% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn 1,2% về tỷ lệ và khoảng 30 nghìn tỷ đồng về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2025.

Các ngành, lĩnh vực chủ yếu của nền kinh tế duy trì đà tăng tích cực. Công tác bảo đảm an sinh xã hội được các cấp, các ngành, các địa phương chú trọng. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và đào tạo, y tế, thông tin, truyền thông tiếp tục được đẩy mạnh...

Bám sát và tập trung thực hiện 4 nguyên tắc cốt lõi về tăng trưởng kinh tế

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 4, quý II và thời gian tới, Nghị quyết nêu rõ: Trước tình hình có cả thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bám sát và tập trung thực hiện 4 nguyên tắc cốt lõi về tăng trưởng kinh tế mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ ra tại Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV, tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt hơn nữa, rà soát kỹ lưỡng các nhiệm vụ được giao, khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ đã quá hạn, xử lý khó khăn, vướng mắc nội tại và ứng phó kịp thời, hiệu quả với những vấn đề phát sinh, tập trung chỉ đạo, khẩn trương thực hiện nhiệm vụ của tháng 4 và quý II năm 2026; trong đó chú trọng những nội dung sau:

Quán triệt, triển khai kịp thời, đồng bộ, hiệu quả Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhất là hệ thống 09 Nghị quyết chuyên đề, đột phá, chiến lược của Bộ Chính trị, 92 nhiệm vụ trọng tâm có thời hạn trong tháng 4 và quý II năm 2026 theo Kết luận của Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV. Lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện đúng thời hạn, có chất lượng các đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2026. Phối hợp chặt chẽ, kịp thời với các cơ quan của Quốc hội để hoàn thiện các tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI; khẩn trương ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp thẩm quyền ban hành văn bản quy định chi tiết các luật, pháp lệnh của Quốc hội đã có hiệu lực thi hành.

Kiên định mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, tăng cường huy động các nguồn lực cho phát triển

Theo dõi sát diễn biến tình hình thế giới, chủ động phản ứng chính sách, thích ứng linh hoạt, phù hợp, hiệu quả đối với vấn đề phát sinh. Kiên định mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững. Điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ, hài hòa với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách nhà nước; kiểm soát nợ công, bội chi ngân sách nhà nước; mở rộng cơ sở thu, chống thất thu; phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2026 vượt ít nhất 10% so với ước thực hiện năm 2025. Triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, ngoài việc tiết kiệm 10% chi thường xuyên theo Nghị quyết số 245/2025/QH15 của Quốc hội, phấn đấu tiết kiệm thêm trên 5% chi thường xuyên, dành nguồn lực cho các nhiệm vụ an sinh xã hội, các dự án trọng điểm.

Tăng cường huy động các nguồn lực cho phát triển; triển khai quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026 được Thủ tướng Chính phủ giao. Bảo đảm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của từng dự án theo kế hoạch từng tháng, nhất là các dự án, công trình quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng, giao thông vận tải, dự án liên tỉnh, liên vùng, kết nối quốc gia, khu vực, quốc tế, các chương trình mục tiêu quốc gia được xác định là động lực tăng trưởng năm 2026 của cả nước, vùng và địa phương. Xây dựng, điều chỉnh, triển khai các chiến lược, quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch ngành quốc gia tích hợp, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, tạo điều kiện cho huy động, phân bổ, sử dụng nguồn lực hiệu quả.

Thúc đẩy và làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống; khai thác mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới

Xây dựng, hiện đại hóa, nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh một số ngành công nghiệp quan trọng như năng lượng, cơ khí chế tạo, vật liệu mới, hóa chất; phát triển mạnh công nghiệp phụ trợ. Thúc đẩy và làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống; khai thác mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới. Vận hành đồng bộ, phát huy hiệu quả Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam... Khẩn trương cụ thể hóa các điều ước quốc tế, thỏa thuận của Lãnh đạo cấp cao thành các hoạt động hợp tác gắn với thu hút FDI, tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do (FTA) đã ký kết; thúc đẩy đàm phán, ký kết các FTA mới, mở rộng, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, chuỗi cung ứng. Phát triển thị trường trong nước; đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tổ chức các chương trình kích cầu tiêu dùng trong nước quy mô lớn.

Phát huy hiệu quả hoạt động của các Ban Chỉ đạo, Tổ công tác của Thành viên Chính phủ. Quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2026 và các Công điện số: 14/CĐ-TTg ngày 15 tháng 02 năm 2026, 20/CĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2026, không bỏ sót, bỏ lọt dự án cần tháo gỡ; phấn đấu hoàn thành xử lý xong trong quý III năm 2026. Quyết tâm đạt mục tiêu “Chiến dịch Đông Khê năm 2026” thực hiện 85 ngày đêm hoàn thành giai đoạn 1 đối với 2 tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh và Hữu Nghị - Chi Lăng nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, cung ứng đủ điện, xăng, dầu, hàng hóa thiết yếu trong mọi tình huống

Chủ động các giải pháp ứng phó linh hoạt, hiệu quả trước tác động của xung đột quân sự tại Trung Đông, không để bị động, bất ngờ; rà soát tổng thể, toàn diện các vấn đề “tự chủ chiến lược”, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, cung ứng đủ điện, xăng, dầu, hàng hóa thiết yếu trong mọi tình huống. Tổ chức sản xuất, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; phấn đấu tiết kiệm điện tối thiểu 3% tổng điện năng tiêu thụ toàn quốc trong năm 2026. Phát triển điện mặt trời mái nhà; hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi năng lượng xanh, đổi mới công nghệ, áp dụng các mô hình tuần hoàn, sử dụng bền vững tài nguyên, phát triển nguyên vật liệu tái chế, tái tạo, phát triển phương tiện giao thông xanh.

Sớm hoàn thành Đề án Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội

Thực hiện hiệu quả công tác bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Hoàn thiện thể chế, chính sách về nhà ở xã hội, sớm hoàn thành Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030”. Triển khai hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và Chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Triển khai các hoạt động du lịch hè và chương trình kích cầu du lịch gắn với các sự kiện, ngày lễ lớn của đất nước năm 2026.

Tiếp tục củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia, an ninh chính trị, an ninh kinh tế, an ninh năng lượng, an ninh dữ liệu, an ninh mạng. Tăng cường đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ... Thực hiện hiệu quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Đẩy mạnh công tác xử lý sau thanh tra; tăng tỷ lệ thu hồi tiền và tài sản do vi phạm, tiêu cực, tham nhũng. Triển khai các hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện, thực chất, hiệu quả. Tăng cường truyền thông chính sách, tạo đồng thuận xã hội; đấu tranh, kịp thời phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin giả, thông tin xấu độc, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Hoàn thành cắt giảm 50% thời gian giải quyết, 50% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính

Triển khai hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước trọng tâm giai đoạn 2026 - 2030, Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Tổ công tác cải cách hành chính đã được ban hành và Nghị quyết cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh sau khi được Chính phủ ban hành; hoàn thành cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, 50% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính của năm 2026 so với năm 2024 (ở trung ương và địa phương), phấn đấu tiếp tục cắt giảm tối thiểu 30% các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, 100% các điều kiện kinh doanh không cần thiết; giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp nhanh chóng, đúng quy định. Thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống thiên tai năm 2026 theo Thông báo số 171/TB-VPCP ngày 03 tháng 4 năm 2026 của Văn phòng Chính phủ.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện nghiêm Kết luận số 226-KL/TW ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Ban Bí thư về chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Chính phủ thống nhất cần tổng kết, đánh giá đầy đủ việc thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ, phân tích bài học kinh nghiệm, khắc phục hạn chế, vướng mắc trong quá trình thực thi để sớm sửa đổi, bổ sung trên cơ sở bám sát thực tiễn, yêu cầu chỉ đạo, điều hành trong tình hình mới. Giao Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương tổng kết việc thi hành và sửa đổi Quy chế làm việc của Chính phủ; trình Chính phủ xem xét, quyết định.

NHIỆM VỤ CỤ THỂ GIAO CÁC BỘ, CƠ QUAN, ĐỊA PHƯƠNG TRONG THÁNG 4 NĂM 2026 VÀ THỜI GIAN TỚI

