Nghỉ lễ nhưng không nghỉ việc

Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài là thời điểm nhiều người dân lựa chọn nghỉ dưỡng, du lịch, mua sắm và sum họp gia đình. Tại Thanh Hóa, phía sau không khí sôi động của mùa lễ hội là guồng quay không ngừng nghỉ của hàng chục nghìn lao động trong các lĩnh vực du lịch, thương mại, bán lẻ, dịch vụ ăn uống, vận tải, y tế, điện lực, quản lý thị trường... Với nhiều lực lượng, kỳ nghỉ lại là thời điểm “trực chiến” cao điểm, góp phần giữ nhịp sống kinh tế - xã hội vận hành thông suốt.

Năm 2026, Thanh Hóa đặt mục tiêu đón khoảng 11,7 triệu lượt khách du lịch, tổng thu du lịch trên 34.000 tỷ đồng. Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 được xem là bước khởi động quan trọng cho mùa du lịch hè, đặc biệt tại các địa bàn trọng điểm như biển Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hòa và các khu sinh thái miền Tây.

Từ rất sớm, nhiều cơ sở lưu trú tại Sầm Sơn, Hải Tiến... đã ghi nhận công suất phòng đạt từ 80-100%, đặc biệt ở các khách sạn có vị trí đẹp hoặc dịch vụ đồng bộ. Lượng khách tăng mạnh khiến toàn bộ bộ máy vận hành, từ lễ tân, buồng phòng, phục vụ nhà hàng đến bảo vệ, kỹ thuật đều bước vào trạng thái làm việc tối đa công suất, tăng ca liên tục để bảo đảm từng khâu phục vụ không xảy ra sai sót.

Nhân viên lễ tân tại Khách sạn Sơn Trang 1 Sầm Sơn tăng cường phục vụ du khách dịp cao điểm nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Ông Vũ Duy Khánh, Quản lý Khách sạn Sơn Trang 1 Sầm Sơn chia sẻ: “Dịp lễ không chỉ mang lại nguồn doanh thu quan trọng mà còn là giai đoạn quyết định hình ảnh của cả mùa du lịch. Chỉ cần chất lượng phục vụ giảm sút, doanh nghiệp có thể đánh mất uy tín ngay trong thời điểm cạnh tranh lớn nhất".

Lĩnh vực dịch vụ ăn uống, quán cà phê và nhà hàng từ trung tâm đến các khu du lịch biển, lượng khách tăng mạnh khiến nhiều cơ sở kinh doanh gần như hoạt động hết công suất. Chị Nguyễn Thu Hà, chủ quán cafe Times tại đường Trần Phú, phường Hạc Thành cho biết: "Vào dịp lễ, lượng khách thường tăng gần gấp đôi so với ngày thường, đặc biệt tập trung vào buổi tối và các khung giờ vui chơi gia đình. Làm việc hơn 12 tiếng mỗi ngày khá áp lực, nhưng đây cũng là dịp tốt để nhân viên gia tăng thu nhập nhờ tăng ca dịp lễ và thưởng doanh số".

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, nhân viên tại nhiều quán cà phê phải tăng ca liên tục để đáp ứng lượng khách tăng mạnh.

Tại các bến xe, nhà xe liên tỉnh, dịch vụ taxi, xe hợp đồng và phương tiện vận chuyển khách du lịch, nhu cầu đi lại tăng đột biến khiến doanh nghiệp buộc tăng chuyến, kéo dài thời gian hoạt động và huy động tối đa nhân lực. Các tài xế, nhân viên điều hành, bán vé và phục vụ gần như bước vào guồng quay làm việc liên tục để đáp ứng dòng người dịch chuyển mạnh trong dịp lễ.

Anh Lê Văn Tình, tài xế xe khách tuyến Hà Nội -Thanh Hóa của nhà xe Đại Nam cho biết: "Lượng khách thường kín chỗ từ rất sớm, nhiều chuyến phải tăng cường liên tục, khiến thời gian nghỉ giữa các lượt xe bị rút ngắn đáng kể. Tuy mệt hơn ngày thường, nhưng đây cũng là mùa làm ăn lớn nên hầu như ai cũng cố gắng bám việc". Chính sự hoạt động bền bỉ của ngành vận tải đang góp phần giữ cho nhu cầu kết nối, du lịch và tiêu dùng trong kỳ nghỉ lễ được vận hành thông suốt.

Không chỉ các ngành dịch vụ trực tiếp, hệ thống y tế, điện lực, cấp nước, cứu hộ và vệ sinh môi trường cũng duy trì trạng thái trực chiến 24/24 giờ. Các bệnh viện sẵn sàng ứng phó với nguy cơ gia tăng tai nạn giao thông, ngộ độc thực phẩm, tai nạn. Ngành điện lực bố trí nhân lực kỹ thuật thường trực nhằm bảo đảm nguồn điện ổn định cho khu du lịch, trung tâm thương mại và khu dân cư. Công nhân môi trường, cứu hộ biển và lực lượng an ninh trật tự cũng tăng cường làm việc để giữ gìn cảnh quan, vệ sinh và an toàn cho người dân, du khách.

Để bảo đảm giữ ổn định thị trường, Sở Công Thương Thanh Hóa đã chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường toàn tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống, lưu trú, vận tải và thương mại; kiên quyết xử lý hành vi gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, “chặt chém”, ép giá và vi phạm an toàn thực phẩm. Trọng tâm là bảo vệ quyền lợi du khách, kiểm soát nguồn cung hàng hóa thiết yếu và giữ môi trường kinh doanh minh bạch trong toàn bộ mùa du lịch hè, không chỉ riêng kỳ nghỉ lễ.

Nhân viên tại siêu thị Winmart tăng cường làm việc, bảo đảm nguồn cung hàng hóa phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.

Đằng sau mỗi kỳ nghỉ trọn vẹn là sự vận hành bền bỉ của hàng loạt ngành nghề “không nghỉ lễ”. Tất cả đang góp phần duy trì nhịp phát triển kinh tế, bảo đảm an toàn xã hội và nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ người dân.

Chi Phạm