Đường quê rộng mở nhờ kết quả “dân vận khéo”

Về Hoa Lộc, rảo bước trên những con đường làng sạch đẹp, dọc hai bên đường là hệ thống điện chiếu sáng, đường hoa và cây bóng mát được trồng thẳng lối, cảm nhận về một vùng quê đáng sống đang dần hiện hữu. Để có sự đổi thay này là cả một quá trình kiên trì vận động, thuyết phục “đi từng ngõ, gõ từng nhà” của cả hệ thống chính trị trong việc vận động Nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông.

Đường nối Tỉnh lộ 526 với Quốc lộ 10 được đầu tư xây dựng góp phần làm thay đổi hạ tầng giao thông xã Hoa Lộc.

Những hạt nhân đi tiên phong

Trước đây, tuyến đường Ao Sau, thôn Bạch Yên Sơn có chiều dài 300m, bề rộng mặt đường 2m, là nơi sinh sống của 13 hộ dân. Đường nhỏ hẹp khiến việc đi lại, vận chuyển nông sản của bà con trong thôn gặp nhiều khó khăn. Thực hiện chủ trương về mở rộng tuyến đường, gia đình ông Mai Văn Dũng, người dân trong thôn đã tự nguyện phá dỡ cổng, tường rào, lùi sâu gần 2m, bảo đảm mặt đường rộng 4m mà không đòi hỏi quyền lợi gì.

Ông Dũng cho biết: “Vẫn biết “tấc đất tấc vàng” nhưng nếu gia đình tôi không hy sinh một phần lợi ích của mình thì tuyến đường sẽ không làm được và mãi là đường nhỏ hẹp. Đường giao thông mở rộng là để làm đẹp cho gia đình, thôn xóm, quê hương. Hơn nữa, tuyến đường không chỉ giúp việc đi lại thuận lợi mà còn tạo điều kiện cho bà con có cơ hội vươn lên phát triển kinh tế, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống. Vì vậy, khi thôn có chủ trương làm đường, được cán bộ thôn tuyên truyền, gia đình tôi đã tự nguyện hiến gần 100m2 đất thổ cư (bao gồm cả diện tích cổng và tường rào) để đường mở rộng lên 4m”.

Không riêng gì gia đình ông Dũng, phong trào hiến đất còn lan tỏa mạnh mẽ sang các thôn xóm khác. Tiêu biểu như gia đình bà Phạm Thị Huân, thôn Yên Trung. Vốn là hộ kinh doanh dịch vụ thương mại nằm ngay trên trục đường chính của xã Hoa Lộc cũ, khu vực cửa hàng của gia đình thường xuyên đón lượng lớn khách ra vào. Hiểu rõ tầm quan trọng của hạ tầng giao thông đối với việc buôn bán, khi được chính quyền và ban vận động thôn tuyên truyền, bà Huân đã hưởng ứng và hiến 150m2 đất để nâng cấp, mở rộng mặt đường từ 7m lên 9m.

Bà Huân chia sẻ: “Bản thân tôi nhận thức, việc mở rộng đường không chỉ mang lại lợi ích lâu dài cho cộng đồng, mà còn giúp gia đình tránh được cảnh ùn tắc giao thông cục bộ vào các dịp cao điểm mua sắm. Khi đường sá mở rộng, việc kinh doanh của gia đình ngày càng phát triển thuận lợi và ổn định hơn”.

Hiệu ứng từ những hạt nhân đi đầu ấy đã lan tỏa đến cộng đồng dân cư trong xã. Hàng loạt hộ gia đình khác cũng lần lượt tự nguyện hiến đất, chung tay kiến thiết quê hương.

Dấu ấn từ công tác “dân vận khéo”

Nói về vai trò của công tác dân vận tại địa phương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hoa Lộc Tạ Văn Trung cho biết: “Xác định “dân vận khéo” là yếu tố quan trọng tạo nên sự khởi sắc của vùng quê, ngay sau khi xã Hoa Lộc được thành lập trên cơ sở sáp nhập 6 xã cũ (Hoa Lộc, Phú Lộc, Quang Lộc, Xuân Lộc, Liên Lộc, Hòa Lộc), cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đã triển khai đồng bộ, sâu rộng phong trào “dân vận khéo” trên các lĩnh vực. Các nội dung được lựa chọn là những việc làm cụ thể, gắn liền với lợi ích của Nhân dân, phù hợp với tình hình của từng địa phương. Trong quá trình triển khai xã luôn tuân thủ nguyên tắc “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân hưởng thụ” nên đã huy động được sức mạnh toàn dân. Trong 5 năm qua, xã Hoa Lộc đã vận động Nhân dân hiến trên 20.000m2 đất, tự nguyện tháo dỡ 3.450m tường rào để mở rộng đường giao thông.

Sức lan tỏa từ phong trào hiến đất làm đường đã giúp xã Hoa Lộc hoàn thành 100% việc nâng cấp, kiên cố hóa 90,5km đường giao thông (trừ các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và đường vành đai ven biển). Đến nay, tỷ lệ đường bê tông xi măng đạt 60%, láng nhựa 30% và 10% còn lại được thảm nhựa hiện đại. Hạ tầng giao thông không chỉ được hoàn thiện về chất lượng mà còn được mở rộng về quy mô, mặt đường trục chính của xã rộng từ 7 - 12m; đường trục thôn rộng từ 5 - 7m, và các đường ngõ xóm cũng đạt từ 2,5 - 4m.

Thành công của phong trào hiến đất mở đường tại xã Hoa Lộc là minh chứng rõ nét cho kết quả của công tác “dân vận khéo”. Khi công tác dân vận được thực hiện đúng hướng, gần dân, sát dân, những chủ trương tưởng chừng khó triển khai đã trở thành hành động tự giác của mỗi người, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý thức cộng đồng và sức mạnh nội sinh trong Nhân dân. Từ sự đồng thuận ấy, “dân vận khéo” đang trở thành “chìa khóa” để mở lối phát triển bền vững cho xã Hoa Lộc trong thời gian tới.

Bài và ảnh: Minh Lý