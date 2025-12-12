Ngày làm việc thứ nhất: Đại hội đại biểu Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa khóa IV

Sáng 12/12, tại Khách sạn Melia Vinpearl Thanh Hóa đã diễn ra ngày làm việc thứ nhất, Đại hội đại biểu Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa khóa IV, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội hiệp thương, bầu Ban Chấp hành khóa IV.

Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hiệp hội khóa III và phương hướng hoạt động khóa IV, báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành khóa III; báo cáo của Ban Kiểm tra; báo cáo tài chính hoạt động nhiệm kỳ; báo cáo sửa đổi, bổ sung điều lệ Hiệp hội khóa IV.

Ông Mai Xuân Thông, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội DN tỉnh Thanh Hóa khai mạc Đại hội.

Nhiệm kỳ 2020-2025 ghi dấu một giai đoạn nhiều thử thách nhưng cũng đầy bứt phá của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, biến động thị trường và đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, Hiệp hội vẫn giữ vững vai trò “cầu nối” giữa doanh nghiệp với chính quyền, đồng hành hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp vượt khó, duy trì sản xuất và đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Ông Nguyễn Hồng Phong, Phó Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Hiệp hội khóa III.

Toàn tỉnh hiện có gần 22.000 doanh nghiệp đang hoạt động, giải quyết việc làm cho khoảng 310.000 lao động, đóng góp hàng chục nghìn tỷ đồng vào ngân sách hằng năm. Cộng đồng doanh nghiệp cũng là động lực quan trọng đóng góp vào tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021-2025 của tỉnh đạt 10,24%, thuộc nhóm cao nhất cả nước.

Hiệp hội đã tổ chức gần 100 hội nghị đối thoại, hàng chục đoàn xúc tiến đầu tư - thương mại trong và ngoài nước; tham mưu, phản ánh kịp thời hàng trăm kiến nghị của doanh nghiệp; góp ý gần 500 văn bản chính sách; phối hợp với VCCI triển khai hiệu quả chỉ số DDCI - công cụ quan trọng thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư, góp phần nâng cao PCI của tỉnh.

Các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo được đẩy mạnh. Toàn tỉnh đã có 32 doanh nghiệp khoa học - công nghệ, xếp thứ 3 cả nước.

Hoạt động an sinh xã hội lan tỏa mạnh mẽ khi doanh nghiệp đóng góp hàng nghìn tỷ đồng cho các chương trình vì cộng đồng. Công tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tôn vinh doanh nhân tiêu biểu được chú trọng, tạo sức lan tỏa tích cực.

Đại hội cũng đã tiến hành hiệp thương, bầu Ban Chấp hành gồm có 115 vị; bầu Ban Kiểm tra khóa IV, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Chấp hành khóa mới đã họp phiên thứ nhất để bầu Ban Thường vụ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Tổng Thư ký, hoàn thiện bộ máy lãnh đạo nhằm triển khai hiệu quả nghị quyết Đại hội trong nhiệm kỳ tới.

Trước đó, các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa tại Khu văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (phường Hạc Thành)

Đoàn dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn dâng hương báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong không khí thành kính, trang nghiêm, đoàn đã dành một phút mặc niệm, kính cẩn dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - Sinh thời Người đã luôn khích lệ, khởi xướng, kêu gọi các doanh nghiệp, doanh nhân đoàn kết, nỗ lực để phát triển kinh tế, kiến thiết đất nước.

Trong khuôn khổ chương trình, buổi chiều cùng ngày, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh sẽ tổ chức Hội nghị Xúc tiến Thương mại và Kết nối giao thương Thanh Hóa năm 2025. Bên lề Đại hội cũng diễn ra hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm của các doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh trên địa bàn.

Minh Hằng