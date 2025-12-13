Ngày hội mua sắm, giới thiệu sản phẩm đặc trưng

Đã bước sang năm thứ 11, tỉnh Thanh Hóa tổ chức sự kiện kết nối cung - cầu, giới thiệu quảng bá sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn quy mô cấp tỉnh. Đến hẹn lại lên, người dân trong tỉnh lại háo hức chờ đón dịp mua sắm những hàng hóa đặc trưng, sản vật chất lượng. Các doanh nghiệp, HTX, chủ thể sản xuất cũng coi đây là dịp không thể tốt hơn để giới thiệu và quảng bá sản phẩm của mình.

Buổi tối có rất nhiều người dân đến tham quan, mua sắm sản phẩm đặc trưng tại không gian trưng bày và giới thiệu sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa tại Quảng trường Lam Sơn. Ảnh: P.V

Những ngày qua, rất nhiều người đến Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành để được hòa mình vào không gian trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm nông sản. Tại đây, 300 ki-ốt được tài trợ để các chủ thể bày bán, giới thiệu sản phẩm của mình. Đây cũng là năm có số lượng gian hàng lớn nhất so với 10 lần tổ chức trước.

Theo ghi nhận, nét mới năm nay là từng khu bán hàng được phân chia rõ rệt theo chủng loại sản phẩm như khu bày bán nước mắm và hải sản, khu giới thiệu các loại trà và đồ uống, khu bán hàng dược liệu, nơi trưng bày hàng thủ công mỹ nghệ... Tất cả, tạo nên một không gian trao đổi, giới thiệu hàng hóa với hàng nghìn mặt hàng. Đa phần hàng hóa “hội tụ” về đây đều là sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng, đặc sản ở nhiều địa phương trong tỉnh và nhiều tỉnh, thành bạn, với nhãn mác, mẫu mã đẹp mắt.

Sau khi sắm được khá nhiều hàng hóa, chị Lê Thị Hải Yến ở xã Hoằng Tiến chia sẻ: “Vợ chồng tôi đi gần 20km đến với hội chợ, tranh thủ mua luôn hàng hóa cho dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Đây là dịp tốt để có thể cùng lúc mua được nhiều sản vật địa phương. Chúng tôi phải vận chuyển hàng hóa mua được ra xe ô tô tới 3 chuyến”.

Hội chợ năm nay tổ chức từ ngày 11 đến hết 14/12 để trùng đúng vào dịp cuối tuần, kích thích người dân tham quan, mua sắm. Vì thế, lượng người tham gia rất đông, nhất là vào buổi tối. Tiếng nhạc rộn vang, những tiết mục văn nghệ được tổ chức miễn phí vào các tối ngay bên cạnh khu trưng bày, góp phần làm hấp dẫn thêm cho sự kiện.

Trong gian hàng đến từ xã Xuân Lập, chị Mai Thị Tú, chủ cơ sở sản xuất bánh răng bừa Tú Chữ cùng các lao động địa phương vẫn thoăn thoắt quấy bột, trộn nhân, gói bánh phục vụ giới thiệu và bán cho khách hàng. Đây là sản phẩm đặc trưng của vùng quê Xuân Lập, được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao từ tháng 9/2023 nên được nhiều người biết đến.

Trực tiếp quan sát quy trình sản xuất, rất nhiều người dừng lại trải nghiệm và mua hàng, bởi ngày thường không dễ mà mua được sản phẩm.

Theo chị Tú, “ngay ngày đầu tiên của hội chợ, cơ sở đã bán được 4.000 bánh. Chúng tôi cũng vừa ký hợp đồng bán 1.000 bánh gửi đi Hà Nội sau khi những vị khách trực tiếp tham quan sản xuất và thử bánh tại đây. Đó chính là hiệu quả đầu tiên của công tác giới thiệu quảng bá sản phẩm. Những ngày cuối tuần chắc chắn lượng người mua sẽ còn tăng cao”.

Không chỉ các hàng hóa trong tỉnh, nhiều chủ thể sản xuất ở tỉnh ngoài cũng được mời tham gia, tạo nên sự phong phú chủng loại, trở thành ngày hội cho cả người mua sắm lẫn quảng bá sản phẩm. Đến từ xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên, Giám đốc HTX Chè Thủ Thuật Ngô Văn Thuật không ngừng cân chè, giới thiệu sản phẩm. Theo ông Thuật, "năm nay, tỉnh Thái Nguyên có 2 đơn vị tham gia hội chợ tại Thanh Hóa, đều là các cơ sở bán chè truyền thống. Đây là năm thứ 2 liên tiếp tôi tham gia gian hàng tại Thanh Hóa, lượng người mua khá nhiều. Tôi cũng tham gia ở nhiều tỉnh khác, nhưng hội chợ tới 300 gian hàng như ở đây thì hiếm”.

Được biết, hội chợ năm nay có 221 đơn vị, tổ chức, cá nhân trong tỉnh và ở 23 tỉnh, thành phố trong nước tham gia. Nhiều doanh nghiệp trong tỉnh coi đây là cơ hội để giới thiệu, phát triển thị trường cho sản phẩm của mình.

Giám đốc Công ty TNHH Nước mắm Cự Nham, xã Tiên Trang Thạch Văn Hiểu cho biết: “Mỗi năm tham gia hội chợ, chúng tôi đều có thêm nhiều khách hàng, trở thành mối quen, chỉ cần điện thoại là chúng tôi gửi đến. Công ty coi đây là cơ hội để tiếp tục mở rộng phát triển. Như đợt triển lãm năm ngoái, tôi bán ra gần 100 triệu đồng tiền hàng”.

Từ sự giao lưu, quảng bá, cộng với hoạt động xúc tiến của tỉnh, mới 2 ngày đầu diễn ra sự kiện, đã có 20 hợp đồng cung ứng sản phẩm cho năm 2026 được ký kết giữa các đơn vị tham gia. Điển hình phải kể đến Công ty TNHH Chế biến hải sản Hiệp Anh (phường Tĩnh Gia) ký được hợp đồng cung ứng các sản phẩm với một doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh; Công ty CP Mía đường Lam Sơn được Siêu thị Co.opmart Thanh Hóa ký bao tiêu sản phẩm đường, dưa vàng và nhiều nông sản an toàn qua kênh siêu thị; Công ty CP Đặc sản Vinangon ở phường Quảng Phú ký được hợp đồng cung ứng nem chua lâu dài với Công ty CP Sói biển Trung Thực ở TP Hà Nội; Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Minh Đào Dũng ở Khu Công nghiệp Tây Bắc ga ký kết thành công hợp đồng cung cấp sản phẩm chế biến từ thịt gia súc, gia cầm, thủy sản cho Công ty CP LC FOODS tại TP Hồ Chí Minh...

Đồng hành cùng chương trình hội chợ, năm nay Báo và Phát thanh, Truyền hình Thanh Hóa tổ chức các phiên livestream ngay tại hội chợ để các chủ thể OCOP giới thiệu hàng hóa qua các nền tảng số. Từ đó mà các chủ thể sản xuất chốt thêm được nhiều đơn hàng.

Nhóm PV Kinh tế