Những dự án thắp sáng tương lai khách hàng vi mô

Với mục tiêu “Vì sự phát triển cộng đồng”, “Vì sự tiến bộ của phụ nữ”, Tổ chức Tài chính vi mô (TCVM) Thanh Hóa không chỉ cung cấp nguồn vốn vay mà còn là cầu nối quan trọng đưa khách hàng đến với các dự án (DA), khóa học bổ ích, lý thú về quản lý tài chính, quản trị doanh nghiệp, chuyển đổi số và ứng dụng chuyển đổi số vào hoạt động kinh doanh. Đây không chỉ là cơ hội để các khách hàng TCVM Thanh Hóa giao lưu, học hỏi, khẳng định giá trị, năng lực bản thân; chính những kiến thức, hỗ trợ tài chính mà khách hàng vi mô nhận được qua các DA đã góp phần mở ra hướng phát triển cho tương lai.

Cơ sở sản xuất bánh gai của gia đình chị Cao Thị Duyên (xã Cẩm Tú) - khách hàng của Tổ chức TCVM Thanh Hóa.

Được triển khai thực hiện từ đầu năm 2024, DA “Tăng trưởng doanh nghiệp của tôi” (AMB) do Quỹ châu Á (TAF), Trung tâm phụ nữ và phát triển (CWD) tổ chức. DA AMB được chia thành 3 nhóm với các cấp độ đào tạo khác nhau, từ “chuẩn bị khởi sự doanh nghiệp”; “bắt đầu kinh doanh”; “tăng trưởng, mở rộng mô hình kinh doanh”. Mỗi cấp độ đều được thiết kế với những nội dung chuyên sâu, áp dụng ngay vào thực tiễn như: quản trị kinh doanh; phát triển ý tưởng kinh doanh; sử dụng công cụ số để tiếp thị và bán hàng; quản lý vận hành, đăng ký kinh doanh; quản lý quan hệ khách hàng: kinh doanh trực tuyến; mở rộng thị trường; quản lý tài chính, báo cáo tài chính. Đặc biệt, DA còn mang đến dịch vụ tư vấn 1-1, giúp những nữ doanh nhân và tiểu thương có cơ hội thảo luận, giải quyết những thách thức cụ thể trong quá trình kinh doanh của mình.

Với vai trò là đối tác địa phương, Tổ chức TCVM Thanh Hóa đã tích cực đồng hành, triển khai DA AMB tại các địa bàn nông thôn và miền núi của tỉnh. Thông qua các lớp học trực tiếp và trực tuyến, TCVM Thanh Hóa đã hỗ trợ cho hàng nghìn thành viên nữ, vốn là khách hàng của tổ chức được tham gia các khóa học về quản lý tài chính, marketing, phát triển doanh nghiệp... Con số này vượt xa chỉ tiêu DA đề ra.

Sau khi tham gia các lớp học, nhiều học viên đã chia sẻ niềm vui, sự cảm kích đối với các đơn vị tổ chức DA nói chung, TCVM Thanh Hóa nói riêng. Bởi lẽ, các lớp học không chỉ mang đến cho học viên tham gia DA được giao lưu, học hỏi. Hơn hết, điều học viên thu nhận được là những kiến thức bổ ích liên quan đến khởi sự doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp vi mô, chuyển đổi số và áp dụng chuyển đổi số vào hoạt động kinh doanh... Đó là cơ hội mà các khách hàng của TCVM, vốn là các hộ nghèo, cận nghèo, thu nhập thấp, yếu thế, không dễ gì có được.

Nhờ sự tận tâm, trách nhiệm ấy, Tổ chức TCVM Thanh Hóa đã đạt nhiều kết quả ấn tượng sau hơn 1 năm triển khai, thực hiện DA AMB. Tại 2 đợt trao giải thưởng Phát triển kinh doanh cho nữ chủ doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, hộ kinh doanh của DA AMB, Tổ chức TCVM Thanh Hóa có 21 khách hàng tiêu biểu được vinh danh. Trong đó, đợt 1 có 10 khách hàng được vinh danh, bao gồm: 4 khách hàng xuất sắc giành giải thưởng trị giá 10 triệu đồng nhờ thành tích vượt trội trong học tập và áp dụng kiến thức vào thực tế kinh doanh; 6 khách hàng khác đạt giải thành viên tiêu biểu, nhận giải thưởng trị giá 5 triệu đồng, ghi dấu ấn bởi tinh thần nỗ lực không ngừng và những bước tiến vững chắc trong kinh doanh. Đợt 2 có 11 khách hàng xuất sắc được vinh danh, bao gồm: 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 5 giải khuyến khích với tổng giá trị giải thưởng lên đến 125 triệu đồng, chiếm tới 50% tổng giải thưởng toàn DA.

Cũng như DA AMB, Tổ chức TCVM Thanh Hóa là đối tác địa phương tham gia chương trình “Bừng sáng - Nữ chủ tự tin, doanh nghiệp tự tiến” do Tổ chức CARE quốc tế tại Việt Nam (sau đây viết tắt là CARE) phối hợp với Trung tâm Phát triển toàn diện Mastercard tổ chức. Chương trình hướng tới mục tiêu hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ, siêu nhỏ do phụ nữ làm chủ phát triển bằng cách cung cấp các giải pháp tài chính, số hóa và nâng cao năng lực vận hành doanh nghiệp. Được biết, trước đó, Tổ chức TCVM Thanh Hóa đã có kinh nghiệm hợp tác với CARE trong một số chương trình, DA “vì sự phát triển cộng đồng” khác.

Nắm bắt cơ hội, nhiều khách hàng của TCVM Thanh Hóa đã nhanh nhạy tiếp thu, ứng dụng kiến thức học hỏi được vào phát triển kinh tế hộ, doanh nghiệp vi mô, hình thành các mô hình tiêu biểu như: cơ sở sản xuất bánh gai của gia đình chị Cao Thị Duyên (xã Cẩm Tú), cơ sở sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ làm từ cói của chị Cao Thị Đào (xã Hồ Vương); nước mắm Vị Thanh của HTX chế biến thủy sản Hải Bình (phường Hải Bình)...

Mỗi một khách hàng, mô hình tiêu biểu của Tổ chức TCVM Thanh Hóa được vinh danh là một câu chuyện đẹp về ý chí, nghị lực, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức để chạm đến thành công, vươn lên làm chủ cuộc sống và khẳng định giá trị bản thân. Ai cũng có ước mơ, khát vọng của riêng mình. Với những giá trị đã, đang và sẽ mang lại, Tổ chức TCVM Thanh Hóa là công cụ hỗ trợ, người bạn đồng hành ấm áp và đáng tin cậy cho khách hàng vươn tới tương lai tốt đẹp hơn.

Bài và ảnh: Hoàng Linh