Thanh Hóa ra quân tổng điều tra kinh tế năm 2026

Cùng với các tỉnh, thành trong cả nước, sáng 7/1, tại phường Bỉm Sơn, Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ ra quân Tổng điều tra kinh tế năm 2026.

Toàn cảnh lễ ra quân Tổng điều tra kinh tế tỉnh Thanh Hóa năm 2026.

Tổng điều tra kinh tế năm 2026 nhằm thu thập đầy đủ, toàn diện, khách quan về thực trạng hoạt động của các cơ sở kinh tế trên phạm vi cả nước, bao gồm: doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở tôn giáo - tín ngưỡng và hộ kinh doanh cá thể.

Thời gian thu thập thông tin được thực hiện theo 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 thực hiện điều tra đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể; tổ hợp tác; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng từ ngày 5/1/2026 đến hết ngày 31/3/2026. Giai đoạn 2, bắt đầu từ ngày 1/4/2026 đến hết ngày 30/6/2026, thực hiện điều tra đối với các đơn vị doanh nghiệp; hội, hiệp hội; chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam; các cơ sở sản xuất, kinh doanh trực thuộc cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

Đồng chí Thái Bá Minh, Trưởng Thống kê tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2026 tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại lễ ra quân.

Theo kế hoạch, trong giai đoạn 1, tỉnh Thanh Hóa sẽ huy động 2.562 điều tra viên ở 166 xã, phường, triển khai thu thập thông tin điều tra đối với 171.526 hộ kinh doanh cá thể, 982 cơ sở, tôn giáo, tín ngưỡng. Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, hộ kinh doanh và các tổ chức liên quan nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực và đúng thời hạn cho cuộc Tổng điều tra.

Thông qua Tổng điều tra nhằm thu thập thông tin đầy đủ, toàn diện về các cơ sở kinh tế làm căn cứ quan trọng phục vụ công tác quản lý, điều hành của Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành và địa phương; phục vụ biên soạn các chỉ tiêu thống kê quan trọng, đặc biệt là chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước (GDP), tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố (GRDP)

Các điều tra viên thực hiện thu thập thông tin tại hộ cá thể sản xuất kinh doanh.

Ngay sau lễ ra quân, các thành viên Ban Chỉ đạo cùng với các điều tra viên, giám sát viên đã đi điều tra, thu thập thông tin tại một số cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh cá thể trên địa bàn phường Bỉm Sơn. Ghi nhận trong ngày đầu thực hiện, việc thu thập thông tin diễn ra tương đối thuận lợi, bảo đảm yêu cầu của cuộc Tổng điều tra.

Thanh Thảo