Kỳ điều hành đầu tiên của năm 2026, xăng RON95-III giảm còn 18.560 đồng

Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi các thương nhân đầu mối và phân phối xăng dầu về việc điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong nước. Theo đó, trong kỳ điều hành đầu tiên của năm 2026, giá xăng, dầu trong nước đồng loạt giảm từ 15 giờ hôm nay (8/1).

Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi các thương nhân đầu mối và phân phối xăng dầu về việc điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong nước. Theo đó, trong kỳ điều hành đầu tiên của năm 2026, giá xăng, dầu trong nước đồng loạt giảm từ 15 giờ hôm nay (8/1).

Khách hàng mua bán xăng, dầu tại một điểm kinh doanh xăng dầu của Petrolimex trên địa bàn Hà Nội. (Ảnh: Trần Việt /TTXVN)

Cụ thể, xăng E5RON92 có mức trần là 18.233 đồng/lít, giảm 205 đồng/lít; xăng RON95-III có giá mới là 18.560 đồng/lít, giảm 357 đồng/lít so với lần điều chỉnh trước đó ngày 31/12/2025.

Cùng với xu hướng với giá xăng, giá dầu diesel giảm 194 đồng/lít, xuống ngưỡng 17.061 đồng/lít; dầu hỏa giảm 135 đồng/lít, giá mới là 17.559 đồng/lít. Riêng giá dầu mazut tại kỳ điều hành này tăng 58 đồng/lít, lên ngưỡng 13.403 đồng/kg.

Quỹ bình ổn hiện vẫn giữ nguyên chưa trích lập và không chi sử dụng đối với các mặt hàng xăng dầu. Đại diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cho biết số dư quỹ bình ổn (BOG) tại doanh nghiệp là 3.087 tỷ đồng.

Theo đại diện Bộ Công Thương, ở kỳ điều hành này, phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Trong lần điều chỉnh gần nhất vào ngày 31/12/2025, giá xăng và dầu đồng loạt giảm, cụ thể xăng E5RON92 giảm 278 đồng/lít; xăng RON95-III giảm 89 đồng/lít. Cùng với xu hướng với giá xăng, giá dầu diesel giảm 2 đồng/lít; dầu hỏa giảm 15 đồng/lít; dầu mazut giảm 37 đồng/kg.

Theo Nghị định số 80/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 1/11/2021 và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày thứ Năm hàng tuần./.

Theo TTXVN

