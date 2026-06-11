Ngành xây dựng chủ động ứng phó thiên tai

Trước những diễn biến bất thường của thời tiết, Sở Xây dựng đã chủ động lập phương án, nâng cao năng lực điều hành, xử lý sự cố tại chỗ ứng phó thiên tai. Mục tiêu nhằm phòng ngừa, kịp thời khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo an toàn các công trình xây dựng và giao thông trên địa bàn được diễn ra thông suốt.

Công ty CP Quản lý đường bộ II Thanh Hóa khắc phục sạt lở taluy dương tại km 131 trên Quốc lộ 217, thuộc xã Trung Hạ.

Tăng cường chuẩn bị theo phương châm “4 tại chỗ”

Thanh Hóa là tỉnh có mạng lưới giao thông đa dạng, vào mùa mưa bão trên nhiều tuyến đường thường xảy ra sạt lở đất, đá lăn và ngập lụt, sa bồi mặt đường... khiến các công trình giao thông bị phá hỏng, gây ách tắc cục bộ.

Để chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, hiệu quả thiên tai, Sở Xây dựng đã lập phương án phòng, chống thiên tai (PCTT), đảm bảo giao thông (ĐBGT) và tìm kiếm cứu nạn (TKCN) năm 2026 theo phương châm “4 tại chỗ”; lồng ghép nội dung này vào các chương trình, kế hoạch nhiệm vụ công tác.

Điểm mới trong công tác PCTT năm nay là Sở Xây dựng đặc biệt chú trọng nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành xử lý hiệu quả các tình huống, sự cố thiên tai tại chỗ, nhằm đảm bảo thông đường một cách nhanh nhất. Sở còn phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đơn vị để triển khai thực hiện. Đặc biệt, cùng với phân công đơn vị chính thực hiện, sẽ lên kế hoạch dự phòng khi xảy ra thiên tai, sự cố đột xuất, kịp thời tổ chức điều động đưa vào ứng cứu, khắc phục sự cố một cách nhanh nhất, đảm bảo PCTT, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Trước mắt, Sở Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý bảo trì công trình giao thông tổng hợp các loại trang thiết bị, phương tiện, vật tư, vật liệu của các đơn vị quản lý đường bộ, đường thủy nội địa... phục vụ công tác PCTT, ĐBGT và TKCN năm 2026. Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra các tuyến giao thông trọng điểm, vị trí ĐBGT có giải pháp, lệnh xây dựng do ảnh hưởng cơn bão số 5, số 10 năm 2025 và các cầu yếu, vị trí đèo dốc có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, sạt lở, đứt đường...; xây dựng phương án phòng ngừa, gia cường, củng cố xong trước khi xảy ra bão lũ.

Đối với các đơn vị thực hiện công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ, đường thủy nội địa..., cùng với chủ động khơi thông cống rãnh; sửa chữa, xử lý sình lún nền, mặt đường, Sở Xây dựng yêu cầu chuẩn bị các phương tiện, máy móc, nhân lực, vật tư, vật liệu, biển cảnh báo... theo phương châm “4 tại chỗ”; đề phòng khi xảy ra sự cố thiên tai, khẩn trương khắc phục, đảm bảo giao thông tại các vị trí, lý trình, đoạn tuyến xung yếu hay xảy ra sạt lở, ngập lụt... trên các tuyến đường.

Sẵn sàng ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

Công ty CP Quản lý và Xây dựng đường bộ I Thanh Hóa được giao nhiệm vụ quản lý và sửa chữa thường xuyên 4 tuyến quốc lộ với chiều dài 253,6km và 17 tuyến đường tỉnh với chiều dài 395,7km thuộc địa bàn 59 xã, phường.

Ông Đào Bình, Giám đốc Công ty CP Quản lý và Xây dựng đường bộ I Thanh Hóa, cho biết: “Để chủ động ĐBGT khi bão lũ xảy ra, cùng với chuẩn bị phương tiện, vật tư, máy móc bố trí tại các vị trí xung yếu, sẵn sàng huy động khắc phục sự cố một cách nhanh nhất có thể, chúng tôi đã phối hợp với chính quyền các xã có các tuyến đường tỉnh thường xảy ra ngập lụt, sạt trượt gây ách tắc giao thông để nắm rõ tình hình địa bàn, đề phòng khi xảy ra ùn tắc sẽ tổ chức cắm biển cảnh báo, bố trí phân luồng giao thông đi tạm vào các tuyến đường của địa phương”.

Là đơn vị được ủy thác quản lý, bảo dưỡng 5 tuyến quốc lộ và các tuyến đường tỉnh thuộc các xã miền núi, ông Lê Văn Phước, Giám đốc Công ty CP Quản lý đường bộ II Thanh Hóa, cho biết: "Thực hiện phương án PCTT, ĐBGT và TKCN của Sở Xây dựng, từ giữa tháng 5/2026 công ty đã chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị máy móc theo phương châm “4 tại chỗ” tại các vị trí lý trình, đoạn tuyến xung yếu thường xảy ra sạt lở, ngập lụt, nhằm kịp thời huy động khắc phục hậu quả thiên tai, thông đường sớm nhất, không để giao thông bị chia cắt”.

Theo ông Lý Đình Sĩ, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, công tác triển khai phương án PCTT, ĐBGT và TKCN năm 2026 của ngành xây dựng đã sẵn sàng. Tuy nhiên, hiện nay các đơn vị báo cáo về, toàn tỉnh đang có 5 tuyến quốc lộ và 10 tuyến đường tỉnh có nguy cơ xảy ra sạt lở khi mưa bão. Ngoài ra còn có 138 vị trí thường xảy ra ngập lụt, bao gồm 53 vị trí nằm trên các quốc lộ và 85 vị trí thuộc tuyến đường tỉnh.

"Để nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành tại chỗ xử lý tình huống sự cố, ứng phó thiên tai đạt hiệu quả trong tình hình mới, chúng tôi yêu đã cầu đơn vị quản lý, sửa chữa, bảo dưỡng đường bộ những tuyến đường trên, theo dõi trực 24/24 giờ diễn biến thời tiết và giữ thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống, báo cáo kịp thời về sở để có biện pháp xử lý nếu xảy ra sự cố. Đồng thời phối hợp với UBND các xã bố trí lực lượng phân luồng, điều tiết giao thông, khắc phục, đảm bảo an toàn các công trình thuộc đơn vị quản lý, giữ mạch giao thông thông suốt”, ông Sĩ cho biết thêm.

Bài và ảnh: Khánh Huyền