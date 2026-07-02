Ngành Nông nghiệp và Môi trường hoàn thành nhiều chỉ tiêu quan trọng trong 6 tháng đầu năm

Tăng trưởng GDP toàn ngành ước đạt 3,8-3,85%, vượt mục tiêu đề ra; kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 35,88 tỷ USD, tăng 6% so với cùng kỳ. Đây là những kết quả nổi bật của ngành Nông nghiệp và Môi trường trong 6 tháng đầu năm 2026, được công bố tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm do Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức chiều 2/7.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đồng chủ trì hội nghị. Ảnh chụp màn hình

Hội nghị được kết nối trực tuyến tới các điểm cầu trên cả nước. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Dự tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ngành liên quan.

Để đạt kết quả này, trong 6 tháng đầu năm Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã đẩy mạnh cải cách thể chế với việc trình Chính phủ ban hành 36 văn bản quy phạm pháp luật; cắt giảm, đơn giản hóa 151 thủ tục hành chính và 13 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, đạt tỷ lệ cắt giảm 36,25%, vượt yêu cầu của Trung ương.

Bộ cũng phân bổ toàn bộ 6.699,5 tỷ đồng vốn đầu tư công cho 94 dự án ngay từ đầu năm, điều chuyển vốn từ các dự án chậm sang dự án có khả năng giải ngân tốt. Đến cuối tháng 6, giải ngân đạt 36,7% kế hoạch năm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường cùng các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Thanh Hóa.

Chuyển đổi số và khoa học, công nghệ tiếp tục được xác định là động lực tăng trưởng mới. Bộ đã hoàn thành 181/295 nhiệm vụ theo Nghị quyết số 57; đưa vào vận hành hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản với khoảng 18.500 sản phẩm tại 26 tỉnh, thành phố và mở rộng hợp tác với 11 đối tác quốc tế nhằm thúc đẩy xuất khẩu, tăng trưởng xanh và phát triển nông nghiệp bền vững.

Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu UBND tỉnh Thanh Hóa.

Tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành, địa phương và đơn vị trực thuộc đã tham luận, làm rõ kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm; đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh cải cách thể chế, chuyển đổi số, phát triển thị trường, nâng cao hiệu quả sản xuất và hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng của ngành trong 6 tháng cuối năm 2026.

Phỏ Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh chụp màn hình).

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng ghi nhận những kết quả mà ngành nông nghiệp và môi trường đạt được; đồng thời yêu cầu tiếp tục bám sát chủ trương của Đảng, chương trình hành động của Chính phủ và các chỉ tiêu được giao, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP toàn ngành từ 4% trở lên trong năm 2026.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tập trung hoàn thiện thể chế, rà soát, điều chỉnh quy hoạch, xử lý các nhiệm vụ tồn đọng, nhất là xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; quản lý hiệu quả tài nguyên khoáng sản; chỉ đạo quyết liệt sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản; khẩn trương tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của EC đối với khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU) và chủ động các phương án phòng, chống thiên tai, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân.

Thanh Tâm