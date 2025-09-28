Ngành dược phẩm đối mặt áp lực từ kế hoạch áp thuế mới của Tổng thống Mỹ

Trong một động thái mới nhất, các quan chức Mỹ xác nhận rằng các quốc gia có thỏa thuận thương mại về dược phẩm với Washington sẽ không bị áp thuế mới mà Tổng thống Donald Trump vừa ban hành. Đây được xem là tin tích cực cho các nền kinh tế như Nhật Bản và Liên minh châu Âu (EU). Theo khuôn khổ thỏa thuận, mức thuế đối với dược phẩm từ EU được giới hạn ở 15% và sẽ áp dụng tương tự cho các hãng dược Nhật Bản.

Nhà máy dược phẩm Eli Lilly ở Branchburg, New Jersey, Mỹ. Ảnh: REUTERS

Ireland – nước xuất khẩu dược phẩm lớn nhất vào Mỹ – do là thành viên EU nên hàng hóa của họ cũng chỉ chịu mức thuế 15%. Trong khi đó, Thụy Sĩ – không thuộc EU – sẽ phải gánh thuế tới 100% với xuất khẩu dược sang Mỹ, trở thành nước chịu thiệt hại lớn nhất vì là nhà cung cấp dược phẩm lớn thứ hai cho thị trường này. Anh cũng đối mặt với mức thuế 100% bất chấp đã có thỏa thuận thương mại với Mỹ, do hai bên chưa thống nhất được biểu thuế riêng cho ngành dược.

Tại châu Á, Singapore là nhà cung cấp dược phẩm lớn nhất cho Mỹ. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Gan Kim Yong cho biết, mức thuế mới của Mỹ có thể chưa ảnh hưởng ngay, bởi hầu hết doanh nghiệp dược Singapore đã xây dựng hoặc có kế hoạch xây dựng nhà máy sản xuất tại Mỹ.

Trước đó, tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp thuế 100% đối với mọi sản phẩm dược phẩm có thương hiệu hoặc bằng sáng chế nhập khẩu, trừ khi doanh nghiệp đang xây dựng hoặc đã khởi công nhà máy sản xuất tại Mỹ. Ông nhấn mạnh chỉ những công ty thực sự “đặt nền móng” hoặc “đang trong quá trình thi công” mới được miễn thuế. Động thái này lập tức thu hút sự chú ý đến tiến độ mở rộng cơ sở sản xuất tại Mỹ của các tập đoàn dược toàn cầu. Các nhà quan sát cho rằng áp lực từ Nhà Trắng có thể thúc đẩy làn sóng công bố kế hoạch xây dựng nhà máy, nhằm tránh rủi ro bị áp thuế nặng.

Thanh Hằng

Nguồn Wion, Reuters