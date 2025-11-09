Thủ tướng Chính phủ: Tỉnh Thanh Hóa phải khai thác tối đa nguồn lực con người, phát huy tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh

Ngay sau khi tham dự lễ khởi công các trường nội trú liên cấp khu vực biên giới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa về tình hình kinh tế - xã hội, giải ngân vốn đầu tư công, triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; định hướng nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới và cho ý kiến chỉ đạo giải quyết kiến nghị, đề xuất của tỉnh.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Thanh Hóa tại Đồn Biên phòng Yên Khương.

Dự buổi làm việc về phía tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Sau khi nghe các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, giải ngân vốn đầu tư công, triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và những định hướng lớn của tỉnh trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa thời gian qua trên các lĩnh vực, đạt mức tăng trưởng cao hơn trung bình cả nước. Việc triển khai chính quyền địa phương 2 cấp cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Trung ương giao, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ và thời gian; đội ngũ cán bộ công chức cấp xã được bố trí tương đối hợp lý; vận hành đảm bảo thông suốt, liên tục, không gián đoạn, đáp ứng được yêu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Thủ tướng cũng chỉ ra một số tồn tại, như: tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách chưa bền vững; cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cần làm tốt hơn nữa; kết cấu hạ tầng kết nối chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển liên thông; chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế.

Về định hướng, nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh: Thanh Hóa phải khai thác tối đa nguồn lực con người, xác định và phát huy được các tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của tỉnh.

Video: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Thủ tướng cũng đề nghị tỉnh Thanh Hóa tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo; làm tốt công tác phát triển nhà ở xã hội; xây dựng các trường nội trú liên cấp tiểu học và THCS, huy động lực lượng vũ trang trên địa bàn tham gia hỗ trợ việc xây dựng các trường. Tỉnh phải tăng thu, tiết kiệm chi, dành nguồn lực cho đầu tư các chương trình này.

Thủ tướng lưu ý nhiệm vụ xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ lãnh đạo, cán bộ; tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Liên quan đến vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Thủ tướng đề nghị tỉnh hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, xây dựng vị trí việc làm, từ đó mới bố trí cán bộ và thực hiện các chính sách cán bộ.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng cho ý kiến chỉ đạo giải quyết một số kiến nghị, đề xuất của tỉnh Thanh Hóa liên quan đến đầu tư cơ sở hạ tầng, thực hiện chính sách đặc thù quy định tại Nghị quyết số 37/2021/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa; số lượng cấp phó tại các phòng chuyên môn tại các xã, phường có khối lượng công việc lớn.

Hữu Đại – Hồng Thư – Sỹ Thảo