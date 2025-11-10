Bắt đầu phiên tòa xét xử vụ án lớn nhất trong lịch sử hậu chiến của Đức

Nghi phạm Taleb A. đã ra hầu tòa ngày 10/11 tại thành phố Magdeburg, miền Đông nước Đức, vì vụ tấn công chợ Giáng sinh vào tháng 12 năm ngoái.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ tấn công chợ Giáng sinh ở Magdeburg, Đức, ngày 21/12/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Một nhà xử án tạm thời đã được dựng lên để phục vụ cho các phiên tòa với hàng trăm người tham dự. Khoảng 180 nạn nhân và người thân sẽ là đồng nguyên đơn trong vụ án, khiến đây trở thành một trong những vụ án lớn nhất trong lịch sử hậu chiến của Đức.

Tòa án Khu vực Magdeburg đã lên lịch khoảng 50 ngày xét xử cho đến ngày 12/3/2026.

Trong suốt quá trình xét xử, nghi phạm bị tạm giam trong lồng kính để đảm bảo an toàn.

Vụ tấn công bằng xe hơi khiến 5 phụ nữ và 1 trẻ em thiệt mạng, 338 người bị thương trong mùa Giáng sinh năm ngoái đã gây chấn động nước Đức và khiến hàng chục khu chợ Giáng sinh trên khắp cả nước phải tăng cường các biện pháp an ninh.

Vụ việc đã phủ bóng đen lên mùa lễ hội 2024 và các khu chợ Giáng sinh, vốn là biểu tượng của văn hóa và truyền thống Đức.

Taleb A., 51 tuổi, người Saudi Arabia, đã ở Đức từ năm 2006 và là một bác sỹ tại thị trấn Bernburg. Đối tượng bị bắt giữ ngay sau vụ tấn công và bị giam giữ kể từ đó.

Nghi phạm đối diện với các cáo buộc của 6 tội danh giết người và 338 tội danh cố ý giết người, cùng nhiều tội danh khác./.

Theo TTXVN