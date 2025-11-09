Thủ tướng thăm Đồn biên phòng tại xã biên giới vùng cao Thanh Hóa

Tối 8/11, ngay sau khi tới xã Yên Khương, tỉnh Thanh Hóa, trong chuyến công tác dự lễ khởi công trường nội trú liên cấp tiểu học và THCS trên địa bàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm hỏi, động viên cán bộ chiến sĩ, làm việc với Đồn biên phòng Yên Khương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Đồn biên phòng Yên Khương - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cùng dự cuộc làm việc có Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương.

Tại cuộc làm việc, Thủ tướng đã nghe báo cáo về hoạt động của Đồn biên phòng Yên Khương, đời sống đồng bào, cán bộ chiến sĩ, tình hình trên địa bàn.

Xã Yên Khương, tỉnh Thanh Hóa hiện có 1.126 hộ với 5.562 người dân. Đây là một trong những địa bàn vùng xa và khó khăn của Thanh Hóa, giao thông đi lại còn khó khăn.

Đồn Biên phòng Yên Khương được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 7 km đường biên giới, 3 mốc quốc giới tiếp giáp với nước bạn Lào. Xác định “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Yên Khương đã thực hiện “5 cùng”: “Cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc và cùng bảo vệ biên giới” với bà con địa phương.

Thủ tướng đề nghị Đồn biên phòng Yên Khương phối hợp với các lực lượng tiếp tục bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, bảo đảm an ninh, an toàn, an dân, phát huy, nhân rộng kết quả “xã không ma túy” - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đồn biên phòng Yên Khương đã hoàn thành tốt các mặt công tác, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, thường xuyên quan tâm đến công tác vận động quần chúng, không ngừng thắt chặt tình cảm gắn bó máu thịt quân dân, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc trên địa bàn đóng quân, xây dựng và giữ vững địa bàn ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, từ đó tạo điều kiện tốt cho việc phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội.

Xã có gần 1.000 học sinh, vừa qua, trên địa bàn xảy ra mưa lớn kéo dài, nhiều điểm sạt lở, Đồn đã phối hợp với các lực lượng nhanh chóng khắc phục sạt lở, thông các tuyến đường để các cháu học sinh sớm tới trường.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi, chúc sức khỏe tới cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Yên Khương; biểu dương, đánh giá cao Đồn biên phòng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ với tinh thần nỗ lực, cố gắng, tự lực, tự cường; giữ được bình yên nơi biên giới, đặc biệt là góp phần xây dựng “xã không ma túy”, tham gia phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị Đồn biên phòng Yên Khương cử cán bộ tham gia cấp ủy địa phương theo chủ trương của Ban Bí thư; tiếp tục bám dân, bám bản, nắm chắc tình hình nhân dân, đồng cam cộng khổ với nhân dân, gắn bó mật thiết, máu thịt, keo sơn với nhân dân từ những việc nhỏ nhất, với tinh thần “dân là gốc”, phát huy hơn nữa vai trò đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Bộ đội Cụ Hồ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi, động viên, tặng quà cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Yên Khương - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng đề nghị Đồn biên phòng Yên Khương phối hợp với các lực lượng tiếp tục bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, bảo đảm an ninh, an toàn, an dân, phát huy, nhân rộng kết quả “xã không ma túy”.

Cùng với đó, đóng vai trò hạt nhân trong phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, quan tâm chăm lo đời sống đồng bào, đặc biệt là kịp thời xóa nhà tạm, nhà dột nát với các trường hợp phát sinh; nghiên cứu, hướng dẫn bà con phát triển sản xuất kinh doanh để phát huy tiềm năng, lợi thế địa phương và cùng làm với bà con; phối hợp với các trạm y tế, nhà trường tham gia phát triển y tế, giáo dục trên địa bàn.

