[Infographic] Hướng dẫn đăng nhập Sổ tay đảng viên trên thiết bị di động

Chuẩn bị tốt cho kỳ họp cuối năm của HĐND tỉnh Đại biểu với cử tri 20:10 04/12/2025 (Baothanhhoa.vn) - Kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 HĐND tỉnh khóa XVIII dự kiến diễn ra trong 2 ngày mùng 8 và 9/12/2025. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh tập trung thảo luận, quyết định nhiều vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và các nội dung liên...

Góp phần xây dựng, củng cố mối quan hệ hữu nghị Việt – Lào Xây dựng Đảng 22:03 03/12/2025 (Baothanhhoa.vn) - Cùng với nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các tỉnh, thành trong nước, các trường đại học (ĐH), cao đẳng trên địa bàn tỉnh còn quan tâm, chú trọng công tác đào tạo lưu học sinh (LHS) Lào. Hoạt...

Tòa án Nhân dân khu vực 11 triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua “Vì công lý” Pháp luật 09:02 03/12/2025 (Baothanhhoa.vn) - Thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy, khối lượng công việc là rất lớn, trong khi thẩm quyền giải quyết án và số án phải thụ lý, giải quyết tăng so với trước, song Tòa án Nhân dân khu vực 11 đã triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua...

Luận Thành đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp Xây dựng Đảng 20:26 02/12/2025 (Baothanhhoa.vn) - Sau 5 tháng hoạt động, chính quyền địa phương 2 cấp tại xã Luận Thành đã xác định công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) là nhiệm vụ chính trị quan trọng để xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.