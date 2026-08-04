Ngành dệt may tăng tốc sản xuất, đón “sóng” đơn hàng cuối năm

Nhờ chủ động đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm và linh hoạt mở rộng thị trường mới, đến thời điểm này, hầu hết doanh nghiệp (DN) dệt may trên địa bàn tỉnh đã ký kết đủ đơn hàng sản xuất cho năm 2026. Hiện, các DN đang tăng tốc sản xuất, nỗ lực tăng trưởng ở mức cao nhất để tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.

Nhiều doanh nghiệp dệt may tăng ca sản xuất, đáp ứng tiến độ giao hàng cho đối tác.

Những ngày này, hơn 600 công nhân, người lao động tại Nhà máy may Delta Hậu Lộc đang tập trung làm việc hết công suất để đáp ứng tiến độ giao hàng cho đối tác. Ông Phạm Duy Giáp, giám đốc nhà máy chia sẻ: “Những biến động kinh tế toàn cầu cùng tác động từ các chính sách thuế quan của Mỹ đã khiến đơn giá sản xuất giảm, trong khi chi phí nguyên phụ liệu, cước vận tải tăng đã tác động trực tiếp đến hiệu quả sản xuất, tình hình đơn hàng của DN. Trong bối cảnh đó, nhà máy đã tập trung cải tiến công nghệ, nâng cao năng suất và tiết giảm chi phí sản xuất. Đồng thời, đa dạng sản phẩm, hướng tới các thị trường trọng điểm như Mỹ, châu Âu, châu Á để ký kết đơn hàng cho cả năm. Năm nay, nhà máy đặt mục tiêu xuất khẩu khoảng 7 triệu sản phẩm, tăng 10% so với cùng kỳ”.

Theo số liệu thống kê, toàn tỉnh hiện có khoảng 300 DN dệt may. Trong 7 tháng năm 2026, toàn ngành đã sản xuất đạt hơn 540 triệu sản phẩm, tăng 8,4% so với cùng kỳ; xuất khẩu gần 388 triệu sản phẩm, tăng 8,1% so với cùng kỳ. Những con số trên cho thấy, ngành dệt may Thanh Hóa vẫn đang giữ vững nhịp tăng trưởng trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động. Đáng chú ý là tình hình đơn hàng trong nửa cuối năm 2026 đang có những khởi sắc. Nhiều DN đã ký kết đơn hàng cho cả năm, một số DN lớn thậm chí đã kéo dài đơn hàng sang quý I/2027.

Sự dịch chuyển đơn hàng từ một số quốc gia trong khu vực, cùng với nhu cầu tiêu dùng dần cải thiện tại các thị trường lớn, đang mở ra dư địa tăng trưởng cho DN trong tỉnh. Tuy nhiên, theo đánh giá, sức mua tại các thị trường chủ lực như Mỹ, Châu Âu, Trung Quốc chưa phục hồi rõ nét. Các đơn hàng có xu hướng nhỏ hơn, thời gian giao hàng ngắn hơn nhưng yêu cầu chất lượng lại khắt khe hơn. Trong khi đó, đơn giá sản phẩm gần như không tăng tương ứng với chi phí đầu vào, buộc không ít DN phải chấp nhận đơn hàng có biên lợi nhuận thấp để giữ khách hàng, duy trì dây chuyền sản xuất và bảo đảm việc làm cho người lao động. Mặt khác, áp lực từ xung đột địa chính trị, đặc biệt tại Trung Đông, biến động giá xăng dầu, lãi suất, lạm phát và chi phí logistics tăng cao cũng tác động trực tiếp đến hiệu quả sản xuất, khả năng giữ đơn hàng và sức cạnh tranh của các DN.

Để hướng tới mục tiêu năm 2026 toàn ngành dệt may Thanh Hóa sản xuất đạt khoảng 756 triệu sản phẩm, xuất khẩu 570 triệu sản phẩm thì những tháng cuối năm không chỉ được xem là giai đoạn để các DN tăng tốc sản xuất mà còn là thời điểm để tái cơ cấu sâu hơn về thị trường, sản phẩm, công nghệ, nguyên phụ liệu và mô hình tăng trưởng.

Chia sẻ về những định hướng phát triển trong nửa cuối năm 2026, bà Nguyễn Thị Liên, quản lý sản xuất, Công ty TNHH May Thiên Nam chi nhánh Thanh Hóa cho biết: “Năm nay, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng công ty vẫn đặt mục tiêu tăng trưởng 10 - 15% so với cùng kỳ. Nếu như trước đây công ty chủ yếu gia công các đơn hàng số lượng lớn thì hiện nay chúng tôi sẽ nhận thêm cả những đơn hàng thời trang với số lượng nhỏ nhưng đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cao và có đơn giá tốt hơn. Ngoài ra, công ty cũng đang đẩy mạnh đầu tư công nghệ, nâng cao năng lực quản trị, giữ vững tiêu chí về chất lượng để tiếp cận thêm nhiều đối tác khách hàng mới”.

Khẳng định đã đến lúc các DN dệt may không thể tiếp tục dựa chủ yếu vào lợi thế lao động giá rẻ, mà phải đầu tư mạnh hơn về công nghệ, hướng tới xanh hóa sản xuất để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, ông Nguyễn Hồng Linh, Trưởng Phòng kế hoạch và xuất nhập khẩu, Công ty TNHH 888 cho biết: “Chúng tôi vừa đầu tư hệ thống gần 100 máy lập trình tự động cùng nhiều trang thiết bị máy móc hiện đại bậc nhất trong ngành dệt may để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của khách hàng. Ngoài ra, công ty cũng đang mở rộng thêm thị trường mới như Nhật Bản, Hàn Quốc, Nam Mỹ, châu Phi để có nguồn hàng dồi dào hơn cho cả năm. Năm nay chúng tôi đặt mục tiêu cả sản xuất và doanh thu tăng trưởng 10% so với cùng kỳ”.

Nhiều chuyên gia kinh tế dự báo, thời gian tới, xung đột địa chính trị trên thế giới tiếp tục dai dẳng; thị trường vận tải container toàn cầu có xu hướng tăng giá do phụ phí tăng, gây gánh nặng chi phí lớn hơn cho các DN xuất khẩu, trong đó có ngành dệt may. Do tính chất bất định của thị trường, ngay cả những đơn hàng hiện tại đã chốt cho cả năm cũng chưa thể coi là chắc chắn như trước đây. Trong bối cảnh đó, các DN dệt may cần tiếp tục linh hoạt, theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường để kịp thời triển khai các giải pháp ứng phó. Bên cạnh đó, việc tận dụng hiệu quả ưu đãi thuế quan từ các Hiệp định thương mại tự do để kết nối, mở rộng thị trường chính là giải pháp quan trọng để DN giữ vững đơn hàng, hoàn thành tốt mục tiêu sản xuất, kinh doanh đã đề ra.

Bài và ảnh: Thanh Thảo