Gia hạn thuế, giảm phí, hỗ trợ giá xăng dầu tiếp sức doanh nghiệp và người dân

Hàng loạt chính sách hỗ trợ được ban hành như gia hạn nhiều loại thuế, miễn giảm phí, lệ phí và điều chỉnh chính sách thuế đối với xăng dầu nhằm giảm áp lực chi phí, tạo thêm dư địa cho sản xuất, kinh doanh.

Ảnh minh họa. Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+

Tại Họp báo Chính phủ thường kỳ ngày 3/8, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã có những chia sẻ về thu ngân sách nhà nước năm 2026 và các giải pháp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trước áp lực giá cả.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, tăng trưởng cả nước trong 6 tháng đầu năm đạt 8,18%, cả năm có thể giữ mức tăng trưởng 2 con số. Nhiệm vụ 6 tháng còn lại của năm 2026 rất lớn. Trong bối cảnh khó khăn thách thức, theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, Bộ Tài chính và các bộ, ngành đã tham mưu cho Chính phủ các kịch bản tăng trưởng.

Phấn đấu thu ngân sách Nhà nước năm 2026 tăng ít nhất 10%

Để tạo bứt phá trong 6 tháng cuối năm và phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên trong năm 2026, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 27/6/2026 về cập nhật kịch bản tăng trưởng và các giải pháp trọng tâm trong các quý còn lại của năm và Nghị quyết số 180/NQ-CP ngày 08/7/2026 tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị Chính phủ với địa phương. Trong đó đồng bộ các giải pháp ứng với các kịch bản khác nhau, linh hoạt trong điều hành kinh tế nếu có biến động trong thời gian 6 tháng cuối năm.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã có những chia sẻ về thu ngân sách nhà nước năm 2026 và các giải pháp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trước áp lực giá cả. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Về chính sách tài khóa, tiếp tục thực hiện chính sách mở rộng có trọng tâm, trọng điểm; triển khai các chính sách gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất để tạo ra nguồn lực tốt hơn cho doanh nghiệp, người dân có điều kiện kinh doanh vốn liếng tài chính tốt hơn. Điều chỉnh linh hoạt một số quy định về thuế xăng dầu, nhiên liệu bay phù hợp với diễn biến giá thế giới.

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính, đến nay đã hoàn thành phân bổ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2025 và phân bổ vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 đến các bộ, ngành, địa phương, các dự án để triển khai và giải ngân, thúc đẩy tăng trưởng.

“Một trong những nội dung quan trọng trong chính sách tài chính, trong năm 2026 chúng ta sẽ tăng lương cơ sở, ngành tài chính phối hợp cùng các địa phương chuẩn bị đầy đủ nguồn lực để tăng lương cơ sở trong năm 2026. Ngay trong phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 này, Bộ Tài chính cũng đưa ra mục tiêu phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2026 tăng ít nhất 10% so với năm 2025.”

Hàng loạt chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trước áp lực giá cả, Bộ Tài chính cũng đã nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền cũng như ban hành theo thẩm quyền các giải pháp để áp dụng đến hết năm 2026.

Về thuế giá trị gia tăng (GTGT): Thực hiện chính sách giảm 2% thuế suất thuế GTGT đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ có mức thuế suất thuế GTGT 10% (còn 8%) đến hết ngày 31/12/2026.

Về thuế sử dụng đất nông nghiệp, kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết ngày 31/12/2030. Về gia hạn thuế, gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân trong năm 2026.

Về phí và lệ phí, tiếp tục thực hiện chính sách miễn, giảm 46 khoản phí, lệ phí (có hiệu lực từ ngày 01/7/2025 đến hết ngày 31/12/2026) nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân.

Riêng đối với mặt hàng xăng, dầu, trước bối cảnh giá xăng, dầu trong nước tăng cao trong thời gian ngắn, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và sinh hoạt, thu nhập của người dân, Bộ Tài chính đã trình các cấp có thẩm quyền ban hành các giải pháp về thuế đối với mặt hàng xăng, dầu để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp như: Giảm thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) đối với xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu về 0% (từ ngày 09/3/2026 đến hết ngày 30/9/2026).

Giảm các sắc thuế cấu thành trong giá xăng, dầu (thuế bảo vệ môi trường, thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt) về 0 (từ ngày 27/3/2026 đến hết ngày 30/6/2026) và tiếp tục kéo dài thời hạn áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường 0 đồng và không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT nhưng được khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu đến hết ngày 30/9/2026.

Theo đại diện Bộ Tài chính, trong quá trình xảy ra xung đột Trung Đông, trước tình hình giá xăng dầu có biến động mạnh, ngân sách nhà nước đã ứng ra 8.000 tỷ đồng cho quỹ bình ổn giá xăng dầu để sử dụng hỗ trợ giá đối với các mặt hàng xăng dầu có những tăng đột biến, kết quả phát huy tác dụng rất tốt giai đoạn vừa qua.

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính đang phối hợp với Bộ Công Thương và các Bộ có liên quan xây dựng phương án về chính sách thuế nêu trên đối với xăng dầu cho phù hợp với tình hình biến động của giá xăng dầu thế giới (bị ảnh hưởng bởi xung đột Trung Đông)./.

Theo Vietnam+

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/gia-han-thue-giam-phi-ho-tro-gia-xang-dau-tiep-suc-doanh-nghiep-va-nguoi-dan-post1127916.vnp