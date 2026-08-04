Dòng vốn tập trung các lĩnh vực ưu tiên, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế

Đến cuối tháng 7/2026, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn tỉnh ước đạt trên 271 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 5,6% so với cuối năm 2025. Dòng vốn tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực ưu tiên: nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ và ứng dụng công nghệ cao. Trong bối cảnh nền kinh tế bước vào giai đoạn tăng tốc thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, việc ngành ngân hàng chủ động điều tiết dòng vốn tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên đang góp phần tạo nguồn lực quan trọng cho doanh nghiệp mở rộng đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Thanh Hóa được tiếp cận lãi suất vay ưu đãi để đầu tư dây chuyền sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Đưa nguồn vốn vào sản xuất, kinh doanh

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 7 đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn triển khai các giải pháp ổn định mặt bằng lãi suất, chủ động cân đối nguồn vốn, duy trì thanh khoản để đáp ứng đầy đủ nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh. Cụ thể là triển khai các gói tín dụng ưu đãi dành cho doanh nghiệp với mức lãi suất cạnh tranh, đồng thời đơn giản hóa quy trình thẩm định, rút ngắn thời gian giải ngân; khuyến khích cho vay dựa trên phương án sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường đầu ra; cho vay theo chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng... Hiện lãi suất cho vay ngắn hạn bình quân ở mức 7,8% đến 9,8%/năm. Lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa đối với các lĩnh vực ưu tiên là 4%/năm; cho vay trung và dài hạn bình quân ở mức 9,5% đến 10,6%/năm. Bà Phạm Anh Vân, Phó Giám đốc Vietcombank Bắc Thanh Hóa cho biết: “Chúng tôi ưu tiên nguồn vốn cho các dự án có hiệu quả, thuộc lĩnh vực sản xuất, chế biến, chế tạo, nông nghiệp công nghệ cao và xuất khẩu. Bên cạnh việc giảm chi phí vốn, ngân hàng cũng đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động tín dụng nhằm giúp doanh nghiệp tiếp cận vốn nhanh hơn, minh bạch hơn”.

Không chỉ mở rộng quy mô tín dụng, các ngân hàng còn chủ động đồng hành cùng khách hàng thông qua việc tư vấn phương án tài chính, cơ cấu thời hạn trả nợ đối với các trường hợp gặp khó khăn tạm thời nhưng vẫn có khả năng phục hồi sản xuất. Cách làm này góp phần giúp doanh nghiệp duy trì dòng tiền, bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh liên tục.

Thực tế cho thấy, dòng vốn tín dụng được định hướng đúng vào các ngành, lĩnh vực có khả năng tạo giá trị gia tăng đã giúp nhiều doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư đổi mới công nghệ, mở rộng quy mô sản xuất và nâng cao năng lực cạnh tranh. Tại Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản Thanh Hóa, một phần vốn vay ngân hàng được dành để ưu tiên đầu tư, đổi mới dây chuyền sản xuất hiện đại. Bà Trịnh Thị Cúc, giám đốc công ty chia sẻ: “Nguồn vốn tín dụng được giải ngân kịp thời với lãi suất hợp lý giúp đơn vị nâng công suất sản xuất, chất lượng sản phẩm, đáp ứng các đơn hàng xuất khẩu và ổn định việc làm cho người lao động”.

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp trong tiếp cận vốn và hấp thụ vốn, đến hết tháng 7/2026, toàn tỉnh có 5.300 doanh nghiệp đang có quan hệ tín dụng với ngân hàng với tổng dư nợ đạt trên 70 nghìn tỷ đồng. Các lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ đều có dư nợ tăng trưởng tốt như: nông nghiệp, nông thôn tăng 3,2%; doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng 6,33%; công nghiệp hỗ trợ tăng 6,4%; doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao tăng 26,7%.

Khơi thông nguồn lực cho tăng trưởng bền vững

Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp đang phục hồi sau những biến động của thị trường, khả năng tiếp cận vốn vẫn là yếu tố quyết định tốc độ mở rộng đầu tư và phát triển sản xuất. Đối với Thanh Hóa, khi nhiều dự án công nghiệp, hạ tầng, logistics và xuất khẩu đang được triển khai, việc dòng vốn tín dụng tiếp tục chảy mạnh vào các lĩnh vực ưu tiên sẽ tạo thêm nguồn lực để doanh nghiệp mở rộng đầu tư, nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh. Qua đó, góp phần thúc đẩy tăng trưởng GRDP, tạo hiệu ứng lan tỏa đối với toàn bộ nền kinh tế.

Tuy nhiên, để khơi thông dòng vốn, hỗ trợ tăng trưởng bền vững, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhất là những doanh nghiệp nhỏ và vừa mong muốn các tổ chức tín dụng tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm tín dụng, mở rộng hình thức cho vay dựa trên dòng tiền, tài sản hình thành trong tương lai hoặc chuỗi liên kết sản xuất. Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ để rút ngắn thời gian xét duyệt hồ sơ. Về phía ngành ngân hàng, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Khu vực 7 Trần Thế Hùng cho biết: “Tăng trưởng tín dụng từ nay đến cuối năm tiếp tục được điều hành chủ động, linh hoạt, an toàn và hiệu quả. Trọng tâm vẫn là ưu tiên vốn cho các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, các ngành có lợi thế cạnh tranh, dự án xanh, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và các động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế”.

Khi dòng vốn được khơi thông đúng hướng, sử dụng hiệu quả và gắn với các lĩnh vực ưu tiên, tín dụng không chỉ là nguồn lực tài chính mà còn trở thành “đòn bẩy” thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực sản xuất và tạo nền tảng cho tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững trong giai đoạn tới.

Bài và ảnh: Hồng Ngọc