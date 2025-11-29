Nga - Venezuela củng cố quan hệ đối tác chiến lược, ký kết 18 văn kiện hợp tác

Cuộc họp lần thứ 19 của Ủy ban liên chính phủ cấp cao Nga - Venezuela đã diễn ra tại thủ đô Moscow dưới sự đồng chủ trì của Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko và Phó Tổng thống kiêm Bộ trưởng Dầu mỏ Venezuela Delcy Rodríguez.

Nga – Venezuela họp Ủy ban liên chính phủ cấp cao lần thứ 19 tại Moskva, ngày 28/11/2025. Ảnh: Văn phòng Báo chí Phó Tổng thống Venezuela.

Hai bên đã củng cố quan hệ đối tác chiến lược thông qua việc ký kết 18 văn kiện và bản tuyên bố cuối cùng. Đây được xem là bước tiến quan trọng nhằm mở rộng hợp tác song phương trong bối cảnh hai nước tiếp tục đối mặt với sức ép từ bên ngoài.

Tại cuộc họp, hai bên đánh giá toàn diện các lĩnh vực hợp tác, bao gồm năng lượng, kinh tế, vận tải, nông nghiệp, du lịch, giáo dục, khoa học – công nghệ, y tế và công nghiệp. Phó Thủ tướng Nga Chernyshenko nhấn mạnh Venezuela vẫn luôn là đối tác và đồng minh kiên định của Nga ở Mỹ Latinh và trên trường quốc tế, đồng thời khẳng định nền tảng quan trọng của quan hệ hai nước chính là Thỏa thuận Đối tác Chiến lược được Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Nicolás Maduro ký tháng 5 vừa qua.

Về phần mình, Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez khẳng định Caracas coi Moscow là đối tác chiến lược và tin cậy, đánh giá cao mức độ hợp tác mở rộng trên nhiều lĩnh vực như thương mại, nông nghiệp, giao thông vận tải, văn hóa, thể thao và y tế. Bà nhấn mạnh rằng Ủy ban liên chính phủ cấp cao đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy các sáng kiến hợp tác, đồng thời cho biết cuộc họp lần này diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước tiếp tục được nâng tầm, phù hợp với định hướng chiến lược đã được hai nhà lãnh đạo xác lập.

Nga – Venezuela kí kết 18 văn kiện hợp tác trong khuôn khổ cuộc họp Ủy ban liên chính phủ cấp cao. Ảnh: Văn phòng Báo chí Phó Tổng thống Venezuela.

Trong khuôn khổ cuộc họp Ủy ban liên chính phủ cấp cao Nga – Venezuela lần thứ 19, hai bên đã kí kết 18 văn kiện, đồng thời thống nhất xem xét 42 đề xuất hợp tác mới trong 10 lĩnh vực, phù hợp với Kế hoạch 2030. Nga kỳ vọng các dự án này sẽ thúc đẩy tăng trưởng thương mại song phương và đưa Venezuela vào nhóm 10 đối tác thương mại quan trọng nhất của Moscow tại khu vực Mỹ Latinh vào năm 2030. Trong năm qua, kim ngạch nhập khẩu của Nga từ Venezuela đã tăng gấp ba lần, với nhu cầu đáng kể đối với cacao, cà phê và hải sản của Venezuela.

Kỳ họp lần thứ 20 của Ủy ban liên chính phủ cấp cao Nga – Venezuela dự kiến diễn ra trong năm tới. Hai bên bày tỏ mong muốn đạt được những kết quả ấn tượng hơn nữa nhằm khẳng định cam kết mở rộng quan hệ đối tác toàn diện vì lợi ích chung của cả hai dân tộc.

Ngọc Liên

Nguồn: Tass/iz.ru.