Nga và Kazakhstan phóng thành công tên lửa Soyuz-5 trong dự án Baiterek lịch sử

Nga và Kazakhstan đã phóng thành công tên lửa đẩy hạng trung Soyuz-5 trong khuôn khổ dự án hợp tác Baiterek tại Trung tâm vũ trụ Baikonur, đánh dấu lần phóng đầu tiên tên lửa thế hệ mới trong khuôn khổ thử nghiệm.

Nga và Kazakhstan phóng thành công tên lửa Soyuz-5. Ảnh: Euronews

Theo Cơ quan vũ trụ nhà nước Nga Roscosmos, vụ phóng diễn ra lúc 21 giờ (giờ Moscow). Tên lửa Soyuz-5 đã đưa tải trọng lên quỹ đạo gần Trái đất sau khoảng 9,5 phút bay, đánh dấu lần thử nghiệm đầu tiên của hệ thống tên lửa mới.

Roscosmos cho biết, Soyuz-5 được trang bị động cơ nhiên liệu lỏng công suất lớn, giúp tăng hiệu quả phóng và giảm chi phí đưa hàng hóa lên vũ trụ, từ đó nâng cao hiệu quả kinh tế cho các sứ mệnh trong tương lai.

Phía Kazakhstan đánh giá đây là “kỷ nguyên mới” của ngành vũ trụ nước này, đồng thời nhấn mạnh yếu tố thân thiện với môi trường khi sử dụng nhiên liệu dầu hỏa và oxy lỏng, thay vì các loại nhiên liệu gây ô nhiễm hơn.

Theo thông tin kỹ thuật, Soyuz-5 có khả năng đưa khoảng 17 tấn hàng hóa lên quỹ đạo Trái đất tầm thấp, qua đó mở rộng năng lực phóng vệ tinh và phục vụ các hoạt động nghiên cứu không gian.

Các cơ quan liên quan cho rằng thành công của chương trình Baiterek không chỉ củng cố hợp tác Nga – Kazakhstan trong lĩnh vực vũ trụ, mà còn mở ra cơ hội phát triển công nghệ phóng hiện đại, hiệu quả và bền vững hơn trong tương lai.

Ngoài các nhiệm vụ dân sự, Nga cũng đang thử nghiệm và nâng cấp nhiều hệ thống phóng mới nhằm tăng năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực vũ trụ, trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc cũng mở rộng mạnh các hoạt động không gian.

Các chuyên gia nhận định, việc triển khai Soyuz-5 cùng dự án Baiterek cho thấy Nga đang hướng tới hiện đại hóa công nghệ phóng, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế, đặc biệt với Kazakhstan, nhằm duy trì vị thế trong ngành công nghiệp vũ trụ toàn cầu.

Minh Phương

Nguồn: AA, Euronews