Nga, Ukraine khác biệt về triển vọng và thời điểm đàm phán hòa bình

Nga và Ukraine tiếp tục thể hiện những khác biệt về triển vọng và thời điểm tiến hành đàm phán ba bên (giữa Ukraine, Nga và Mỹ) nhằm tìm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh Moscow để ngỏ khả năng tổ chức vòng đàm phán tiếp theo tại UAE, còn Kyiv cho rằng cuộc gặp sẽ chưa thể diễn ra trước cuộc bầu cử tại Nga.

Phát biểu ngày 10/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết UAE, đặc biệt là Abu Dhabi, có thể được đưa vào danh sách các địa điểm tiềm năng cho vòng đàm phán ba bên tiếp theo về Ukraine. Ảnh: Tass.

Phát biểu ngày 10/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết UAE, đặc biệt là Abu Dhabi, có thể được đưa vào danh sách các địa điểm tiềm năng cho vòng đàm phán ba bên tiếp theo về Ukraine, khi công tác chuẩn bị thực chất bắt đầu. Ông nhấn mạnh UAE đã nhiều lần bày tỏ sẵn sàng đóng vai trò trung gian và đăng cai các cuộc đàm phán, đồng thời cho biết Moscow đánh giá cao thiện chí này.

Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng ngày cho biết sẽ không có cuộc gặp ba bên về việc chấm dứt cuộc xung đột trước khi diễn ra các cuộc bầu cử tại Nga. Nga dự kiến tổ chức bầu cử Quốc hội vào ngày 20/9.

Theo ông Zelensky, các nhà đàm phán Ukraine và Mỹ vẫn duy trì liên lạc thường xuyên. Tổng thống Ukraine bày tỏ hy vọng đạt tiến triển trong các cuộc thảo luận về năng lượng và ngũ cốc vào cuối tháng 9, sau cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong khi đó, ông Peskov cho biết hiện không có các cuộc thảo luận thực chất giữa Nga và Ukraine về một lệnh ngừng bắn. Người phát ngôn Điện Kremlin cho rằng các đề xuất của Nga nhằm chấm dứt giao tranh đã được công bố từ trước và về cơ bản không thay đổi, đồng thời nhận định tình hình trên thực địa đã trở nên bất lợi hơn đối với Ukraine.

Ông Peskov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thảo luận với giới quân sự về các biện pháp nhằm đối phó với cường độ gia tăng của các cuộc tấn công do Ukraine tiến hành nhằm vào các thành phố ven Biển Đen của Nga. Ảnh: NYT.

Ông Peskov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thảo luận với giới quân sự về các biện pháp nhằm đối phó với cường độ gia tăng của các cuộc tấn công do Ukraine tiến hành nhằm vào các thành phố ven Biển Đen của Nga. Khi được hỏi liệu các cuộc tấn công nhằm vào các tàu thuyền trên Biển Đen có thể tác động tiêu cực đến quan hệ giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ hay không, ông Peskov trả lời là không, đồng thời khẳng định Nga không phải bên khởi xướng các cuộc tấn công.

Ông Peskov cũng cho biết hiện không có liên lạc giữa Điện Kremlin và đại diện các nước Châu Âu. Đề cập kế hoạch của Latvia áp thuế đối với các chuyến hàng ngũ cốc từ Nga và Belarus, ông Peskov cho rằng nước này sẽ chịu tổn thất đáng kể do quyết định trên.

Thanh Vân

Nguồn: Tass, Reuters, Aa.