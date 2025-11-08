Nga - Triều Tiên thắt chặt hợp tác quân sự

Theo hãng tin Yonhap (Hàn Quốc), truyền thông nhà nước Triều Tiên (KCNA) ngày 7/11 đưa tin các quan chức thuộc bộ quốc phòng Triều Tiên và Nga đã có cuộc hội đàm nhằm thảo luận việc mở rộng hợp tác “phù hợp với mối quan hệ song phương ngày càng sâu sắc” giữa lãnh đạo Kim Jong Un và Tổng thống Vladimir Putin

Phó Bộ trưởng Quốc phòng Nga Viktor Goremykin (giữa) và Trung tướng Pak Yong Il (phải) tại Sân bay Quốc tế Sunan vào ngày 5 tháng 11 năm 2025. Ảnh: KCNA

Phái đoàn Triều Tiên do ông Pak Yong Il, Phó Cục trưởng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Triều Tiên, dẫn đầu; trong khi phía Nga do Thứ trưởng Quốc phòng Viktor Goremykin chủ trì.

Hãng thông tấn KCNA cho biết, hai bên đã thảo luận việc mở rộng hợp tác “phù hợp với mối quan hệ song phương ngày càng sâu sắc” giữa lãnh đạo Kim Jong Un và Tổng thống Vladimir Putin, song không tiết lộ chi tiết cụ thể.

Trong khi đó, tình báo Hàn Quốc cho rằng Bình Nhưỡng có thể đang chuẩn bị triển khai thêm binh sĩ sang Nga, sau khi đã gửi khoảng 15.000 quân cùng nhiều loại vũ khí, trong đó có pháo binh và tên lửa đạn đạo, để hỗ trợ Moscow trong chiến sự tại Ukraine. Ngoài ra, 5.000 lính công binh Triều Tiên cũng đang di chuyển sang Nga từ tháng 9, được cho là tham gia các dự án khôi phục hạ tầng tại vùng Kursk.

Trong bức ảnh do chính phủ Triều Tiên cung cấp, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Viktor Goremykin (thứ hai từ trái sang) trong cuộc gặp khác với Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên No Kwang Chol (thứ hai từ phải sang) tại một địa điểm không được tiết lộ ở Triều Tiên, thứ Năm, ngày 6 tháng 11 năm 2025. Ảnh:Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên

Cuộc gặp giữa các quan chức quốc phòng Triều Tiên và Nga diễn ra vài ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tới Hàn Quốc để tham dự các cuộc đàm phán an ninh thường niên giữa hai nước đồng minh và ca ngợi kế hoạch của Hàn Quốc nhằm tăng chi tiêu quân sự trước các mối đe dọa từ Triều Tiên và những bất ổn khác trong khu vực.

Về chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tại khu vực biên giới DMZ với Triều Tiên, ngày 7-11, Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên No Kwang-chol ra thông cáo báo chí tựa đề “Nhận thức và đối phó của lực lượng vũ trang Triều Tiên đối với kẻ thù sẽ được thể hiện rõ hơn”, Ông No cáo buộc gần đây quân đội Mỹ ngày càng trắng trợn trong các hành động quân sự nhằm đe dọa an ninh của Triều Tiên và cố ý leo thang căng thẳng chính trị, quân sự trong khu vực. Ông cảnh báo rằng, Bình Nhưỡng sẽ đáp trả mọi mối đe dọa xâm phạm an ninh của nước này.

Nhật Lệ

Nguồn Nknews, Korea Joongang Daily