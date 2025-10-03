Nga: Thông qua biện pháp hạn chế ngoại thương đến cuối năm 2027

Sau khi Liên minh châu Âu (EU) xem xét gói trừng phạt mới nhằm vào Nga, với các biện pháp hạn chế được đánh giá toàn diện và cứng rắn hơn trước, tập trung vào lĩnh vực năng lượng, tài chính và thương mại, Chính phủ Nga đã vừa ban hành nghị quyết gia hạn các hạn chế tạm thời đối với việc nhập khẩu và xuất khẩu một số hàng hóa, nguyên liệu thô và thiết bị thêm 2 năm, đến cuối năm 2027 nhằm duy trì ổn định kinh tế và an ninh quốc gia.

Cảng biển thương mại của Nga. Ảnh: Iotinsider.com

Nghị quyết “Về việc áp dụng các biện pháp kinh tế đặc biệt trong lĩnh vực hoạt động kinh tế đối ngoại để đảm bảo an ninh của Liên bang Nga” được đưa ra theo sắc lệnh ngày 17/9 của Tổng thống Liên bang Nga. Các biện pháp “chống án phạt” này bao gồm cấm xuất khẩu ra ngoài lãnh thổ Liên bang Nga và nhập khẩu vào nước này các sản phẩm hoặc nguyên liệu thô theo danh mục do Nội các quy định; hạn chế xuất khẩu ra ngoài lãnh thổ Liên bang Nga và nhập khẩu các sản phẩm hoặc nguyên liệu thô theo danh mục đã được phê duyệt; áp dụng tăng mức thuế xuất-nhập khẩu đối với một số loại sản phẩm và nguyên liệu thô.

Trước đó, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết: Nga cũng gia hạn lệnh cấm xuất khẩu nhiên liệu, Nga sẽ áp dụng lệnh cấm một phần xuất khẩu dầu diesel cho đến cuối năm và kéo dài lệnh cấm xuất khẩu xăng hiện hành. Lệnh cấm dầu diesel áp dụng cho nhà bán lẻ nhưng không áp dụng cho các nhà sản xuất. Trong khi đó, lệnh cấm xăng áp dụng cho cả nhà sản xuất và người bán lại, nhưng không ảnh hưởng đến các thỏa thuận liên chính phủ giữa Nga và một số quốc gia khác.

Chính phủ quy định rằng, việc xuất khẩu các mặt hàng này tạm thời bị hạn chế đối với tất cả các nước, ngoại trừ các quốc gia thuộc Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU), Abkhazia và Nam Ossetia. Nga là một trong những quốc gia sản xuất dầu hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, các biện pháp này là cần thiết để đảm bảo sự ổn định trên thị trường Nga.

Lê Hà (Nguồn: Tass, interfax.com, Reuters)