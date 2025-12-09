Nga tạm dừng hoạt động tại 4 sân bay, cảnh báo nguy cơ UAV tấn công

Hotline: 0822.173.636   |

Thanh Hằng
(Baothanhhoa.vn) - Nhiều khu vực ở miền nam và miền tây Nga sáng ngày 9/12 đã phát cảnh báo khẩn về nguy cơ máy bay không người lái ( UAV) tấn công, buộc bốn sân bay trong khu vực phải tạm ngừng hoạt động vì lý do an toàn. Cơ quan vận tải hàng không Nga Rosaviatsia cho biết các sân bay Vladikavkaz, Grozny và Magas đều áp dụng lệnh hạn chế tạm thời đối với toàn bộ chuyến bay đến và đi. Thị trấn Mozdok – nơi có một sân bay quân sự cũng đóng cửa.

Hiện trường hư hại do vụ tấn công của máy bay không người lái của Nga gần một tòa nhà dân cư ở Chernihiv vào rạng sáng 8/12/2025. Ảnh: Ban Thông tin Hội đồng Thành phố Chernihiv..

Ba vùng Voronezh, Bắc Ossetia và Kabardino-Balkaria đồng loạt cảnh báo đang đối mặt nguy cơ UAV, kêu gọi người dân trú ẩn an toàn và tránh xa cửa sổ. Giới chức địa phương cũng cảnh báo tình trạng liên lạc điện thoại và internet có thể chậm hơn bình thường.

Trong khi Nga tăng cường biện pháp phòng vệ, Ukraine cùng ngày ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng từ các cuộc không kích bằng UAV. Thống đốc khu vực Sumy, ông Oleh Hryhorov cho biết hơn 10 vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Nga đã diễn ra chỉ trong vòng nửa giờ tối 8/12, gây mất điện toàn thành phố. Một số cơ sở hạ tầng thiết yếu phải chuyển sang nguồn điện dự phòng, trong khi lực lượng chức năng đang kiểm tra thiệt hại và thương vong.

Sumy, thành phố khoảng 250.000 dân trước khi xung đột bùng nổ năm 2022, từ lâu là mục tiêu tấn công thường xuyên.

Giới chức Ukraine nhận định các cuộc tập kích vào hệ thống năng lượng ngày càng gia tăng khi mùa đông đang đến gần.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters

#Máy bay không người lái #UAV

