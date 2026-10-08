Nga phản ứng quốc gia EU duy nhât sở hữu vũ khí hạt nhân thử tên lửa

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng việc Pháp thử phóng tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm hôm 6/10, cùng những tuyên bố của Tổng thống Emmanuel Macron, cho thấy châu Âu đang theo đuổi xu hướng quân sự hóa và tìm cách đối đầu với Nga.

Phát biểu với báo giới ngày 7/10, ông Peskov cho rằng châu Âu đang “ám ảnh” với ý tưởng quân sự hóa Liên minh châu Âu (EU), qua đó tìm cách chuyển một liên minh kinh tế thành một “khối quân sự-chính trị”. Theo ông, việc xây dựng năng lực quốc phòng của châu Âu dựa trên định hướng đối đầu với Nga là “con đường cụt” và “sẽ không mang lại điều gì tốt đẹp”.

Ông Peskov đồng thời nhấn mạnh Nga vẫn sẵn sàng đối thoại và cho rằng các vấn đề cần được giải quyết thông qua đối thoại thay vì những vụ phóng tên lửa mang tính biểu dương sức mạnh.

Trước đó, ngày 6/10, Pháp tiến hành vụ phóng thử đầu tiên tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm M51.3. Tên lửa được phóng từ tàu ngầm hạt nhân Le Vigilant ngoài khơi vùng Bretagne và không mang đầu đạn hạt nhân. Vụ thử nhằm kiểm tra và xác nhận khả năng hoạt động của hệ thống vũ khí sau thời gian tàu được bảo dưỡng.

Tổng thống Emmanuel Macron trực tiếp theo dõi vụ phóng từ một tàu chiến của Hải quân Pháp. Trên mạng xã hội, ông khẳng định vụ thử là minh chứng cho độ tin cậy của năng lực răn đe hạt nhân của Pháp, đồng thời cho rằng thông điệp từ vụ phóng đã được truyền đi “rõ ràng”.

Vụ thử diễn ra trong bối cảnh căng thẳng an ninh tại châu Âu gia tăng, đặc biệt liên quan đến xung đột tại Ukraine và những tranh luận về năng lực răn đe của châu Âu. Pháp hiện là quốc gia duy nhất trong EU sở hữu vũ khí hạt nhân và đang tiến hành hiện đại hóa lực lượng răn đe chiến lược.

Trong những tháng gần đây, Tổng thống Macron cũng thúc đẩy thảo luận về việc tăng cường hợp tác giữa Pháp và các nước châu Âu trong lĩnh vực răn đe và an ninh. Trong khi đó, Nga nhiều lần cảnh báo về những nguy cơ liên quan đến việc NATO và các nước châu Âu gia tăng hoạt động quân sự tại khu vực gần biên giới Nga.

Vân Bình