Đánh bại HAGL, CLB Thanh Hóa hoá giải "lời nguyền" kéo dài 8 năm

Với hai pha lập công của Damoth Thongkhamsavath và Matheus Martins, CLB Thanh Hóa đánh bại Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) với tỷ số 2-1 trên sân nhà ở vòng 8 V.League 2026/2027, qua đó chấm dứt chuỗi 14 trận liên tiếp không thắng trước đội bóng phố Núi.

Đội hình ra sân của đội bóng xứ Thanh trước Hoàng Anh Gia Lai.

Bước vào cuộc tiếp đón HAGL chiều 20/11, Thanh Hóa thể hiện quyết tâm giành trọn 3 điểm ngay từ những phút đầu tiên. Trong trận đấu đầu tiên trên sân nhà dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Young Chul, đội bóng xứ Thanh chủ động đẩy cao đội hình, liên tiếp tạo ra những cơ hội về phía khung thành đối phương.

Chỉ trong 5 phút đầu trận, Matheus Martins và Damoth Thongkhamsavath đã có những cơ hội mở tỷ số, song sự xuất sắc của thủ môn Trung Kiên cùng khả năng dứt điểm thiếu chính xác khiến đội chủ nhà chưa thể có bàn thắng.

Đội chủ nhà nhập cuộc tự tin từ những phút đầu.

Những nỗ lực của Thanh Hóa được đền đáp ở phút 25. Nhận bóng trong khoảng trống trước vòng cấm địa, Damoth Thongkhamsavath tung cú dứt điểm chính xác, đánh bại thủ môn Trung Kiên, mở tỷ số trận đấu.

Bàn thắng giúp các học trò của HLV Kim Young Chul thi đấu hưng phấn hơn. Thanh Hóa kiểm soát bóng tốt và tạo thêm một số cơ hội gia tăng cách biệt. Tuy nhiên, đội chủ nhà không thể duy trì lợi thế đến hết hiệp một.

Damoth (số 22) mở tỉ số cho đội bóng xứ Thanh.

Phút 45+1, từ tình huống tấn công bên cánh trái của HAGL, Matheus Lucas bật cao đánh đầu chính xác, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Sau giờ nghỉ, hai đội tiếp tục tạo ra thế trận đôi công. Phút 60, từ một pha lên bóng nhanh của Thanh Hóa, Matheus Martins thoát xuống xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm quyết đoán, đánh bại thủ môn Trung Kiên, nâng tỷ số lên 2-1.

Trong khoảng thời gian còn lại, HAGL chủ động dâng cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ hòa. Trước sức ép của đội khách, hàng phòng ngự Thanh Hóa đã thi đấu tập trung, duy trì sự bọc lót và hỗ trợ hiệu quả.

Đáng chú ý, hậu vệ Đoàn Ngọc Hà có một trận đấu tốt khi thường xuyên xuất hiện ở những điểm nóng, thực hiện nhiều tình huống truy cản, giải nguy kịp thời. Thủ môn Nguyễn Thanh Diệp cũng cho thấy sự chắc chắn trước những pha dứt điểm và bóng bổng của đối phương.

Hai đội chơi giằng co đầy nỗ lực.

Không chỉ bảo vệ lợi thế, Thanh Hóa còn tạo ra những cơ hội phản công đáng chú ý, trong đó Matheus Martins có thêm hai tình huống dứt điểm nguy hiểm ở các phút 73 và 82.

Dù rất nỗ lực trong những phút cuối trận và 5 phút bù giờ, HAGL không thể tìm được bàn gỡ hòa, chấp nhận thất bại với tỷ số 1-2.

Matheus (số 98) ghi bàn ấn định tỉ số 2-1 cho đội chủ nhà.

Chiến thắng giúp Thanh Hóa nâng tổng số điểm lên 12 sau 8 vòng đấu, đồng thời đánh dấu trận thắng đầu tiên dưới thời HLV Kim Young Chul.

Đặc biệt, sau hơn 8 năm chờ đợi kể từ chiến thắng 3-0 tại Pleiku ngày 9/9/2018, đội bóng xứ Thanh cuối cùng cũng chấm dứt chuỗi 14 trận liên tiếp không thắng trước HAGL. Một cái dớp kéo dài gần 3.000 ngày đã chính thức được hóa giải ngay trên sân nhà.

Hoàng Sơn