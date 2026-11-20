Lạm phát cơ bản của Nhật Bản tăng tháng thứ hai liên tiếp, lên mức cao nhất năm

Theo số liệu chính thức công bố ngày 20/11, lạm phát tiêu dùng cơ bản hằng năm của Nhật Bản tăng lên 2,2% trong tháng 10, đánh dấu tháng tăng thứ hai liên tiếp và là mức cao nhất trong năm nay.

Theo Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản, mức tăng 2.2%, không bao gồm giá thực phẩm tươi sống, thấp hơn một chút so với mức dự báo trung bình 2,3% của các nhà kinh tế. Trong khi đó, lạm phát tiêu dùng toàn phần tăng lên 2,3% trong tháng 10 so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức 2,1% trong tháng 9.

Chỉ số lạm phát cơ bản mở rộng, không bao gồm cả giá thực phẩm tươi sống và năng lượng, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm trước, chậm lại so với mức 2,4% trong tháng 9. Đây là chỉ số được Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BOJ) theo dõi chặt chẽ để đánh giá xu hướng giá cả cơ bản.

Chi phí năng lượng gia tăng là một trong những nguyên nhân chính thúc đẩy lạm phát trong tháng 10. Theo Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản, giá năng lượng nói chung tăng 2,2% so với cùng kỳ năm trước, đảo chiều so với mức giảm 0,6% trong tháng 9. Giá khí đốt tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước, trong khi tháng trước đó chỉ tăng 0,2%. Xét theo tháng và sau khi điều chỉnh yếu tố mùa vụ, giá tiêu dùng tăng 0,5% trong tháng 10, cao hơn mức tăng 0,4% trong tháng 9.

Các số liệu lạm phát mới nhất càng củng cố kỳ vọng rằng BOJ có thể tăng lãi suất điều hành tại cuộc họp của Hội đồng Chính sách tiền tệ vào tháng 12 tới. Tháng trước, ngân hàng trung ương Nhật Bản cho biết lạm phát cơ bản đã đạt mục tiêu 2% lần đầu tiên kể từ khi mục tiêu này được đưa ra vào năm 2013. BOJ đồng thời phát tín hiệu chuyển trọng tâm chính sách sang duy trì lạm phát ổn định quanh mức mục tiêu này.

Thanh Vân