Nhật Bản cam kết tăng cường quan hệ đồng minh với Mỹ

Ngay sau chuyến công du Philippines và Trung Quốc, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, khẳng định quyết tâm tiếp tục nâng tầm quan hệ đồng minh Nhật - Mỹ, đồng thời phối hợp với Washington và các đối tác cùng chí hướng nhằm duy trì trật tự quốc tế tự do, cởi mở.

Phát biểu với báo giới sau cuộc điện đàm, bà Takaichi cho biết, hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi quan điểm về tình hình khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và cuộc xung đột tại Ukraine. Theo Thủ tướng Nhật Bản, hai bên đã thẳng thắn thảo luận về những vấn đề quốc tế cùng quan tâm.

Nhấn mạnh định hướng chính sách đối ngoại của Tokyo, bà Takaichi khẳng định Nhật Bản sẽ phối hợp với Mỹ và các đối tác có cùng quan điểm để duy trì trật tự quốc tế tự do và cởi mở. Bà đồng thời nhấn mạnh quyết tâm đưa quan hệ đồng minh Nhật - Mỹ lên tầm cao mới, thông qua việc tăng cường phối hợp và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Liên quan đến Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), bà Takaichi cho biết Nhật Bản và Mỹ có những quan điểm khác biệt. Tokyo bày tỏ quan ngại sâu sắc trước các biện pháp trừng phạt mà Washington áp đặt đối với ICC, trong đó có Chánh án Tomoko Akane, người Nhật Bản, cùng một số quan chức khác của tòa án có trụ sở tại La Hay (Hà Lan). Nhật Bản cho rằng các biện pháp này không phù hợp với lập trường của Tokyo.

Trước đó, trong tuyên bố chung sau cuộc gặp cấp cao tại Thâm Quyến, các nhà lãnh đạo Mỹ, Trung Quốc và Nga đề cập đến việc không được lạm dụng quyền tài phán của ICC.

Cuộc điện đàm diễn ra sau khi hai nhà lãnh đạo tham dự các hoạt động cấp cao liên quan đến Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Manila (Philippines) và Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Thâm Quyến (Trung Quốc). Qua cuộc trao đổi, hai bên tiếp tục khẳng định cam kết duy trì quan hệ đồng minh và phối hợp về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm.

Minh Phương