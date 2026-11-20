Chính phủ số toàn cầu tiếp tục cải thiện, khoảng cách vẫn tồn tại

Theo một khảo sát mới của Liên hợp quốc (LHQ), các dịch vụ chính phủ điện tử trên thế giới tiếp tục được cải thiện, song khoảng cách vẫn tồn tại trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi nền hành chính công.

Theo kết quả Khảo sát Chính phủ điện tử của LHQ năm 2026, tiến hành 2 năm một lần, được công bố ngày 19/11, Hàn Quốc đứng đầu bảng xếp hạng chính phủ điện tử trong số 193 quốc gia thành viên LHQ và Nhà nước Palestine. Đan Mạch, Singapore, Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Iceland, Vương quốc Anh, Estonia, Phần Lan và Australia nằm trong nhóm 10 quốc gia dẫn đầu. Đây là những nước đạt điểm số cao nhất về phạm vi và chất lượng dịch vụ trực tuyến, cơ sở hạ tầng viễn thông và nguồn nhân lực.

Số quốc gia thuộc nhóm có chỉ số phát triển chính phủ điện tử (EGDI) rất cao tăng từ 18 lên 21 nước. Ireland, Kazakhstan và Ba Lan lần đầu tiên gia nhập nhóm này, trong khi Mỹ quay trở lại. Nhìn chung, trong tổng số 194 quốc gia được đánh giá, có 151 nước thuộc nhóm có chỉ số EGDI cao hoặc rất cao, tăng so với 138 nước trong năm 2024.

Chỉ số EGDI trung bình toàn cầu tăng 4,6%, từ 0,6382 năm 2024 lên 0,6675 năm 2026. Trong số 35 quốc gia có sự thay đổi về nhóm chỉ số EGDI, có 28 nước được nâng hạng và 7 nước tụt hạng. Tuy nhiên, vẫn còn 10 quốc gia thuộc nhóm có chỉ số thấp, phản ánh những hạn chế mang tính cơ cấu kéo dài và nhu cầu hỗ trợ phù hợp với đặc thù từng nước.

Tất cả các khu vực đều ghi nhận tiến bộ. Châu Âu tiếp tục dẫn đầu, tiếp đến là châu Á, châu Mỹ, châu Đại Dương và châu Phi. Châu Đại Dương ghi nhận mức cải thiện tương đối mạnh nhất, đạt 15,5%, tiếp theo là châu Phi với 10,5%.

Khảo sát cũng chỉ ra xu hướng chuyển đổi mới hướng tới nền hành chính công ứng dụng AI, trong đó các hệ thống AI có khả năng điều phối quy trình công việc, dự đoán nhu cầu của người dân và hỗ trợ cung cấp dịch vụ một cách chủ động hơn.

Đánh dấu 25 năm thực hiện khảo sát, LHQ cho rằng mục tiêu trong giai đoạn tiếp theo không đơn thuần là xây dựng một nền chính phủ số hóa rộng khắp hơn, mà là một nền hành chính hoạt động hiệu quả hơn, phục vụ người dân tốt hơn. Đây cũng phải là định hướng khi các chính phủ tiến tới mô hình hành chính công có khả năng vận hành chủ động dựa trên AI, trên cơ sở tôn trọng quyền con người, các giá trị nhân văn và phát triển bền vững.

Thúy Hà