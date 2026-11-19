Những bài giảng gợi miền ký ức

Giữa gian bếp nhỏ ở thôn Xuân Tiến, xã Xuân Du, cô Bùi Thị Mỹ (74 tuổi) lại đứng bên chiếc bàn gỗ cũ được tận dụng làm bảng. Vài hộp phấn đặt cạnh, cô say sưa giảng những bài Toán, Vật lý đã thuộc lòng từ nhiều năm trước. Không có học trò ngồi nghe, cũng chẳng có tiếng trống báo giờ, nhưng dáng đứng và lời giảng vẫn vẹn nguyên tình yêu nghề năm nào.

Tiết giảng bài của cô Bùi Thị Mỹ

Cô Mỹ có 15 năm đứng lớp, sau đó vì hoàn cảnh gia đình phải rời nghề khi tuổi còn trẻ. Xa trường lớp đã lâu, nỗi nhớ nghề vẫn theo cô vào cả những giấc mơ. “Có những đêm, tôi nằm mơ thấy mình được đến trường, đứng trước học trò để giảng bài”, cô kể.

Thấu hiểu niềm mong mỏi ấy, anh Bùi Văn Dũng, con trai cô đã kê chiếc bàn gỗ, chuẩn bị phấn, thu xếp một “lớp học” ngay trong gian bếp để mẹ được cầm phấn trở lại.

Tiết giảng bài của cô Bùi Thị Mỹ.

Chiếc bảng được cô Bùi Thị Mỹ giảng bài.

Mỗi ngày, cô dành khoảng 45 phút ôn lại những kiến thức cũ. “Tôi không cần giáo án, bởi kiến thức đã khắc sâu trong đầu, cứ đứng giảng là nhớ lại hết”, cô chia sẻ.

Những bài Toán, Vật lý ấy vẫn nguyên vẹn trong trí nhớ, dù chương trình học đã đổi thay. Các video do con trai ghi lại được đăng lên mạng xã hội, có clip thu hút hơn 2 triệu lượt xem. Nhưng với cô, niềm vui lớn nhất vẫn là được cầm phấn, được sống lại những tháng ngày đứng lớp.

Chiếc bảng được cô Bùi Thị Mỹ giảng bài.

Ở tuổi 74, cô Mỹ vẫn còn nhiều nỗi lo: đang nuôi cháu nhỏ thay cho bố mẹ, ngôi nhà đang xây dở dang, chưa hoàn thiện. Giữa những bộn bề ấy, cô vẫn dành một khoảng thời gian trong ngày bên chiếc bàn gỗ và những hộp phấn. Gian bếp nhỏ vì thế vừa là nơi lo toan của gia đình, vừa lưu giữ niềm vui trở lại với nghề.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong thăm, chia sẻ với cô Bùi Thị Mỹ.

Đến thăm và chia sẻ với cô, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, xúc động trước tình yêu nghề bền bỉ ấy.

Đồng chí chia sẻ: Điều níu giữ người xem ở lại với những video không chỉ là bài Toán hay công thức Vật lý, mà còn là bóng dáng thầy cô, miền ký ức học trò của nhiều thế hệ, nhất là thế hệ 7X, 8X từng đi qua những năm tháng khó khăn. Chiếc bàn gỗ, những viên phấn và giọng giảng thân thuộc gợi nhớ bảng đen, phấn trắng, những buổi học có thể đã xa mà trong lòng vẫn nguyên vẹn.

Như đồng chí nói, cô là người lái đò, “khách đã sang sông nhưng cô vẫn luôn dõi theo”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong thăm, chia sẻ với cô Bùi Thị Mỹ.

Biết hoàn cảnh của gia đình, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng cấp ủy, chính quyền xã Xuân Du đã gửi tặng cô những phần quà. Đó là sự sẻ chia để cô sớm hoàn thiện mái ấm, vơi bớt phần nào nhọc nhằn tuổi già; cũng là lời động viên dành cho một cô giáo đã xa bục giảng mà lòng vẫn không nguôi thương nhớ học trò.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong tặng quà cho cô Bùi Thị Mỹ.

Lãnh đạo xã Xuân Du tặng quà cho cô Bùi Thị Mỹ

Rời bục giảng đã nhiều năm, cô Mỹ vẫn giữ trong lòng một “lớp học” chưa bao giờ khép cửa. Từ gian bếp nhỏ và chiếc bàn gỗ cũ, những bài giảng của cô tiếp tục tìm đến bao người, gợi nhớ bóng dáng thầy cô, một thời đi học còn khó khăn và những điều chưa kịp nói lời cảm ơn.

Quốc Hương