NATO thúc đẩy phát triển mạng lưới liên lạc bảo mật thế hệ mới

Trong nỗ lực tăng cường khả năng phối hợp giữa lực lượng quân sự các nước thành viên, NATO đang thúc đẩy phát triển các giải pháp liên lạc bảo mật, cho phép kết nối những hệ thống thông tin vốn hoạt động trên các nền tảng khác nhau. Hướng đi này tập trung vào xây dựng hạ tầng truyền tải dữ liệu an toàn, kết hợp công nghệ điện toán đám mây, thông tin vệ tinh và trí tuệ nhân tạo.

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Đây là một trong những trọng tâm được giới thiệu tại triển lãm NATO Edge 2026, nơi các nhà nghiên cứu và doanh nghiệp công nghệ tìm kiếm giải pháp kết nối các hệ thống quân sự trong toàn liên minh.

Một hướng nghiên cứu đáng chú ý là xây dựng hạ tầng điện toán đám mây đa quốc gia, cho phép truyền tải thông tin từ điện thoại, thiết bị cầm tay đến các trung tâm dữ liệu và trung tâm chỉ huy. Hạ tầng này được ví như hệ thần kinh của chiến trường hiện đại, giúp thông tin được chuyển đến các cơ quan chỉ huy và người ra quyết định một cách nhanh chóng, an toàn.

Tham gia giải quyết bài toán bảo mật dữ liệu đầu vào, Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ và An ninh Thông tin (BILGEM) thuộc Hội đồng Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ (TUBITAK) đang phát triển giải pháp tận dụng các mạng lưới sẵn có của đồng minh, từ Wi-Fi, mạng di động đến vệ tinh, kết hợp mã hóa phần cứng đầu cuối nhằm bảo vệ dữ liệu trong suốt quá trình truyền tải.

Ở lĩnh vực kết nối vệ tinh, Tập đoàn công nghiệp quốc phòng ASELSAN của Thổ Nhĩ Kỳ đã cung cấp cho NATO thiết bị điều chế tín hiệu mang tên Secure ARX với khả năng thay đổi tần số hàng nghìn lần mỗi giây nhằm giảm thiểu nguy cơ gây nhiễu. Tại Izmir, thành phố phía Tây Thổ Nhĩ Kỳ, doanh nghiệp này cũng phối hợp với doanh nghiệp Skyline của Bỉ nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý mạng lưới liên lạc.

Theo kế hoạch thúc đẩy ứng dụng công nghệ nhanh của NATO, các nước thành viên đặt mục tiêu mua sắm công nghệ mới và bắt đầu tích hợp vào hệ thống trong vòng 2 năm kể từ khi xác định nhu cầu. Việc đưa các doanh nghiệp và nhà cung cấp tham gia sớm vào quá trình nghiên cứu được kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian triển khai, đồng thời bảo đảm các giải pháp mới có thể tương thích với hệ thống hiện có của các nước đồng minh.

Thanh Giang