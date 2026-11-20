Anh và EU tìm cách tháo gỡ các rào cản hậu Brexit

Anh và Liên minh châu Âu (EU) ngày 20/11 tiến hành hội nghị thượng đỉnh tại Brussels (Bỉ), tập trung thảo luận các biện pháp giảm rào cản thương mại, thúc đẩy hợp tác kinh tế và tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân. Đây được xem là bước đi mới trong nỗ lực cải thiện quan hệ giữa hai bên sau khi Anh rời khỏi EU.

Theo chương trình , Thủ tướng Anh Andy Burnham sẽ gặp Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa tại Brussels. Hội nghị sẽ đánh giá tiến triển trong quan hệ song phương kể từ cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên hồi tháng 5/2025, đồng thời thảo luận các biện pháp tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, năng lượng, an ninh và quốc phòng.

Một trong những nội dung trọng tâm là thỏa thuận về thương mại thực phẩm và nông sản, nhằm đơn giản hóa các thủ tục kiểm tra vệ sinh, kiểm dịch động, thực vật tại biên giới, qua đó giảm chi phí cho doanh nghiệp. Chính phủ Anh ước tính thỏa thuận này có thể mang lại thêm khoảng 5,1 tỷ bảng mỗi năm cho nền kinh tế.

Hai bên cũng dự kiến thúc đẩy kết nối hệ thống giao dịch phát thải carbon, giúp doanh nghiệp giảm chi phí tuân thủ các quy định về khí thải. Theo ước tính của London, hợp tác này có thể mang lại lợi ích kinh tế lên tới 3,8 tỷ bảng mỗi năm. Ngoài ra, hai bên đang thảo luận chương trình đi lại dành cho thanh niên, tạo điều kiện cho công dân Anh và EU sang lãnh thổ của nhau học tập, làm việc và trải nghiệm trong thời gian tối đa 3 năm theo đề xuất hiện nay. Tuy nhiên, quy mô và điều kiện tham gia chương trình vẫn chưa được thống nhất. Vấn đề học phí đối với sinh viên EU tại các trường đại học Anh và khả năng doanh nghiệp Anh tham gia các sáng kiến công nghiệp của EU cũng còn những vướng mắc.

Anh chính thức rời EU ngày 31/1/2020. Kể từ đó, quan hệ giữa hai bên được điều chỉnh thông qua Thỏa thuận Rút lui và Thỏa thuận Thương mại và Hợp tác. Việc Anh không còn tham gia thị trường chung và liên minh thuế quan của EU đã làm phát sinh thêm nhiều thủ tục trong hoạt động giao thương.

Hội nghị thượng đỉnh ngày 20/11 được kỳ vọng tạo thêm động lực cho tiến trình điều chỉnh quan hệ Anh - EU, hướng tới tháo gỡ những trở ngại kinh tế phát sinh sau Brexit và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.

Minh Phương