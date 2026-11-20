Khám sức khỏe định kỳ - “Tấm vé vàng” cho cơ thể khỏe mạnh

Khám sức khỏe tổng quát định kỳ là một phần quan trọng trong chiến lược chuyển dịch y tế từ chữa bệnh bị động sang dự phòng chủ động và can thiệp sớm. Vì vậy, khám sức khỏe định kỳ không chỉ giúp bảo vệ bản thân trước bệnh tật mà còn là “khoản đầu tư” thiết thực cho chất lượng cuộc sống lâu dài.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa tư vấn kết quả khám sức khỏe cho người bệnh.

Nhiều bệnh lý nguy hiểm, nhất là bệnh tim mạch, rối loạn mỡ máu, xơ vữa động mạch, ung thư hay suy giảm chức năng các cơ quan, có thể tiến triển âm thầm khi cơ thể chưa xuất hiện triệu chứng rõ rệt. Khám sức khỏe định kỳ giúp nhận diện sớm những bất thường, đánh giá nguy cơ đột quỵ, phát hiện tổn thương và suy giảm chức năng tạng trước khi vượt ngưỡng mất bù.

Khi bệnh được phát hiện sớm, khả năng điều trị triệt căn và bảo tồn chức năng cơ quan cao hơn; thời gian, chi phí điều trị được kiểm soát, việc điều trị cũng ít ảnh hưởng đến sinh hoạt và khả năng lao động. Khám sức khỏe tổng quát định kỳ còn giúp theo dõi sự thay đổi các chỉ số qua từng năm, qua đó nhận diện xu hướng bất thường ngay cả khi chúng vẫn nằm trong giới hạn tham chiếu.

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Phước Sung, Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, quan điểm cho rằng người trẻ, không có bệnh nền hoặc thường xuyên tập luyện, ăn uống lành mạnh thì không cần khám định kỳ là một ngộ nhận phổ biến, tiềm ẩn nhiều rủi ro lâm sàng. Lối sống lành mạnh giúp giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh nhưng không triệt tiêu được những yếu tố nguy cơ nội tại mà bản thân mỗi người không thể tự cảm nhận được.

Do đó, việc khám sức khỏe tổng quát định kỳ và tần suất thăm khám cần được cá thể hóa theo độ tuổi, giới tính, tiền sử gia đình và yếu tố nguy cơ cá nhân. Không nên áp dụng một gói xét nghiệm chung cho tất cả mọi người mà cần phân tầng dựa trên: độ tuổi và giới tính (tầm soát ung thư phụ khoa ở nữ giới; tuyến tiền liệt ở nam giới sau 50 tuổi); tiền sử gia đình (gia đình có người thân bị đột quỵ sớm, bệnh mạch vành hoặc ung thư đường tiêu hóa cần tầm soát sớm hơn từ 5 – 10 năm so với mốc tuổi thông thường); yếu tố nguy cơ cá nhân (người có tiền sử hút thuốc lá lâu năm cần chụp CT ngực liều thấp; người nhiễm viêm gan B/C mạn tính buộc phải siêu âm gan và xét nghiệm AFP định kỳ 6 tháng/lần).

Các chỉ định cận lâm sàng cũng cần được chọn lọc, tập trung vào những thăm dò có giá trị dự báo cao như: xét nghiệm sinh hóa cơ bản, siêu âm bụng, nội soi tiêu hóa theo độ tuổi, X-quang hoặc CT ngực theo nguy cơ, thay vì thực hiện tràn lan các xét nghiệm không cần thiết.

Một khía cạnh khác thường chưa được chú trọng đúng mức là sức khỏe tâm thần. Trong khi người dân quan tâm nhiều đến các chỉ số thể chất, những vấn đề như trầm cảm, rối loạn lo âu vẫn dễ bị bỏ qua. Theo Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Phước Sung, các vấn đề sức khỏe tâm thần không thể nhận diện chỉ qua xét nghiệm, thăm dò chức năng thông thường mà cần đánh giá biểu hiện tâm lý, hành vi, cảm xúc và thăm khám chuyên môn. Vì vậy, chăm sóc sức khỏe toàn diện cần quan tâm cả những bất ổn về tinh thần để có hướng can thiệp phù hợp.

Dù nhận thức của người dân về khám sức khỏe định kỳ ngày càng được nâng cao, khoảng cách giữa hiểu biết và hành động vẫn còn lớn. Tâm lý chủ quan, nỗi sợ phát hiện bệnh, chi phí tự chi trả, hoạt động khám sức khỏe tại một số cơ quan, doanh nghiệp còn mang tính hình thức và tình trạng quá tải tại một số cơ sở y tế công lập... là những rào cản khiến nhiều người trì hoãn thăm khám.

Khám định kỳ chỉ phản ánh tình trạng sức khỏe tại một thời điểm. Vì vậy, bên cạnh việc duy trì lịch thăm khám, mỗi người cần trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe, chủ động theo dõi sức khỏe tại nhà và kịp thời trao đổi với bác sĩ khi có dấu hiệu bất thường. Phòng bệnh không phải là việc làm nhất thời, mà là quá trình chăm sóc và giám sát sức khỏe liên tục.

Bài và ảnh: Đăng Khoa