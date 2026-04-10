Nga phản bác cáo buộc của Anh liên quan đến hoạt động tàu ngầm

Đại sứ quán Nga tại Vương quốc Anh mới đây đã đăng tải một tuyên bố trên mạng xã hội, trong đó đặt nghi vấn và phản bác phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey liên quan đến hoạt động của tàu ngầm Nga ở khu vực Bắc Đại Tây Dương. Đại sứ quán Nga cho rằng các phát biểu này “không đáng tin cậy và không thể kiểm chứng”.

Một bức ảnh do Hải quân Hoàng gia Anh cung cấp, không đề ngày tháng, cho thấy tàu ngầm Krasnodar của Nga đang di chuyển tại một vị trí không xác định. Ảnh: Reuters.

Tuyên bố nêu rõ, ông Healey trước đó cùng ngày cho biết Anh đã “đẩy lùi” một “cuộc xâm nhập” của tàu ngầm Nga tại vùng biển quốc tế ở Bắc Đại Tây Dương. Phía Nga cho rằng thông tin này “không có cơ sở tin cậy và không thể xác minh”, đồng thời dường như nhằm tạo tác động dư luận.

Theo tuyên bố, phía Anh dường như đặc biệt nhạy cảm với sự hiện diện của các tàu Nga trong vùng biển quốc tế. Gần đây, London cũng đưa ra những cảnh báo mang tính cứng rắn đối với các tàu thương mại được cho là hoạt động vì lợi ích của các công ty Nga và đối tác của họ. Đại sứ quán Nga cảnh báo nếu những đe dọa này được thực thi, “sẽ dẫn đến hậu quả”.

Tuyên bố cũng nhấn mạnh Nga không đe dọa các cơ sở hạ tầng dưới biển có tầm quan trọng đối với Vương quốc Anh. Tuy nhiên, phía Nga cho rằng, cần ghi nhớ rằng những vụ “tấn công thực sự” nhằm vào hạ tầng dưới biển, điển hình là vụ phá hoại đường ống dẫn khí đốt “Dòng chảy phương Bắc”, thuộc trách nhiệm của các nước phương Tây, và “vấn đề này vẫn chưa được giải quyết”.

Về phía Anh, nước này cáo buộc Nga lợi dụng sự xao nhãng của các sự kiện ở Trung Đông để tiến hành chiến dịch bí mật tại khu vực biển Bắc, nơi có các tuyến đường vận chuyển quan trọng và cơ sở hạ tầng thiết yếu như cáp ngầm dưới biển.

Bộ trưởng Quốc phòng John Healey cho biết Anh đã phối hợp với các đồng minh, trong đó có Na Uy, tiến hành một chiến dịch quân sự nhằm ngăn chặn hoạt động của tàu ngầm Nga tại Bắc Đại Tây Dương. Ông Healey cũng nói rằng Anh và các đồng minh đã theo dõi và “kiềm chế” các tàu ngầm Nga bị nghi thực hiện hoạt động đáng ngờ trong khu vực liên quan, với chiến dịch kéo dài hơn một tháng.

Thanh Vân

Nguồn Tân Hoa Xã.