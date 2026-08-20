Nga, Mỹ thống nhất thời điểm tiếp xúc mới nhằm tháo gỡ “vướng mắc” trong quan hệ

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 20/8 cho biết Moscow và Washington đang thống nhất thời điểm tiến hành cuộc tiếp xúc mới nhằm giải quyết những “vướng mắc” trong quan hệ song phương, đồng thời khẳng định Nga sẵn sàng thảo luận thực chất với phía Mỹ về những vấn đề mà Moscow coi là ưu tiên.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: CCTV.

Trả lời phỏng vấn nhật báo Izvestia, bà Zakharova cho biết Nga sẵn sàng tiếp tục làm việc với các đối tác Mỹ, theo thỏa thuận đạt được trong cuộc hội đàm giữa Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 23/7, hướng tới các cuộc thảo luận thực chất về những vấn đề ưu tiên của Moscow. Theo bà, việc giải quyết các vấn đề này sẽ tạo nền tảng cho quá trình bình thường hóa toàn diện và thành công quan hệ song phương.

Về thời điểm tổ chức cuộc gặp tiếp theo, bà Zakharova cho biết hai bên đang tiến hành thống nhất. Theo một thỏa thuận không chính thức, Nga và Mỹ không công bố công khai lịch trình các cuộc tiếp xúc liên quan đến những “vướng mắc” trong quan hệ, nhằm duy trì đối thoại trong không khí kín đáo.

Bà Zakharova cho biết kể từ tháng 2/2025, sau khi lãnh đạo hai nước chỉ đạo Bộ Ngoại giao Nga và Bộ Ngoại giao Mỹ tiến hành đối thoại nhằm tháo gỡ các vấn đề tồn đọng, hai bên đã thường xuyên tổ chức các cuộc tham vấn song phương.

Bà Zakharova thừa nhận hai bên đã đạt một số tiến triển trong việc khôi phục hoạt động đầy đủ của các cơ quan đại diện ngoại giao, song Đại sứ quán và các Tổng lãnh sự quán Nga tại Mỹ vẫn chưa thể hoạt động hoàn toàn bình thường do quá trình đàm phán kéo dài và sự khác biệt trong cách tiếp cận.

Bà Zakharova thừa nhận, hai bên đã đạt một số tiến triển trong việc khôi phục hoạt động đầy đủ của các cơ quan đại diện ngoại giao. Song, Đại sứ quán và các Tổng lãnh sứ quán Nga tại Mỹ vẫn chưa thể hoạt động bình thường

Ảnh: TASS.

Những diễn biến trên cho thấy Moscow và Washington vẫn duy trì kênh đối thoại về quan hệ song phương, dù tiến trình bình thường hóa còn gặp nhiều trở ngại. Việc hai bên tiếp tục trao đổi ở cấp ngoại giao được xem là một trong những kênh cần thiết để xử lý các vấn đề tồn đọng và tạo điều kiện cho những bước tiến rộng hơn trong quan hệ Nga-Mỹ.

Vân Bình

Nguồn: TASS, Izvestia.