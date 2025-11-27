Hotline: 0822.173.636   |

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Thế giới

Nga không nhượng bộ các vấn đề cốt lõi trong giải quyết xung đột với Ukraine

(Baothanhhoa.vn) - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov vừa tuyên bố rằng những nhượng bộ liên quan đến các vấn đề cốt lõi của Moscow trong việc giải quyết xung đột Ukraine là điều “không thể đặt ra”.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov. Ảnh: TASS.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Moscow hôm 26/11, ông Ryabkov cho biết Nga vẫn tuân thủ các nguyên tắc đã được thống nhất với Mỹ tại cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo 2 nước ở Anchorage, Alaska, hồi tháng Tám. Ông nói: “Không thể có bất kỳ sự nhượng bộ nào, không thể từ bỏ các cách tiếp cận của chúng tôi trong việc giải quyết những vấn đề then chốt đặt ra hiện nay, bao gồm trong bối cảnh chiến dịch quân sự đặc biệt”.

Ông Ryabkov cho biết Nga phản đối việc công khai thảo luận các chi tiết trong kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump về giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine, vì điều này có thể gây tổn hại đến tiến trình hòa bình.

Khi được hỏi về khả năng diễn ra các cuộc tiếp xúc giữa Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, ông Ryabkov cho biết các cuộc gặp như vậy có thể được sắp xếp nhanh chóng nếu cần thiết.

Bình luận về quan hệ Nga - Mỹ, ông Ryabkov cho biết các hành động của Washington vẫn “thiếu nhất quán” dù đã tuyên bố chuyển hướng sang bình thường hóa. Ông cho biết: Một tập hợp các thỏa thuận nhất định giữa Nga và Mỹ đã được hình thành, trong những điều kiện nhất định có thể đóng vai trò là nền tảng cho giải pháp chính trị và ngoại giao toàn diện sau này. Tuy nhiên, ông cho rằng việc Mỹ tiếp tục cung cấp vũ khí và thông tin tình báo cho Kyiv đi ngược lại tiến trình này.

Ông Ryabkov nói thêm rằng Nga hiểu được những phức tạp trong nội bộ nước Mỹ và đang thể hiện sự kiên nhẫn trong đối thoại.

Quan hệ Nga – Mỹ hiện vẫn ở giai đoạn đầu của quá trình bình thường hóa, vẫn chưa có tiến triển về nối lại các chuyến bay thương mại hay việc trả lại tài sản ngoại giao của Nga.

Quan hệ Nga - Mỹ vẫn ở giai đoạn đầu của quá trình bình thường hóa. Ảnh: NDTV.

Liên quan đến Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Tấn công Chiến lược (START) sắp hết hạn vào tháng Hai năm sau, ông Ryabkov cảnh báo an ninh toàn cầu sẽ xấu đi nghiêm trọng nếu Mỹ không chấp nhận đề xuất của Nga về các hạn chế sau khi hiệp ước hết hiệu lực.

Trước đó, hôm 22/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow sẵn sàng tuân thủ các giới hạn số lượng trong START thêm một năm sau thời điểm hiệp ước hết hạn, nhưng chỉ khi Washington có hành động tương ứng.

