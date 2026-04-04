Nga: EU chậm 15 năm trong việc chuẩn bị cho các cú sốc năng lượng kéo dài

Đặc phái viên Điện Kremlin Kirill Dmitriev nhận định Liên minh châu Âu (EU) đã quá muộn trong việc chuẩn bị cho những cú sốc năng lượng kéo dài, đồng thời chỉ trích các chính sách của khối khiến EU chưa có giải pháp thực chất để ứng phó khủng hoảng năng lượng hiện nay.

Đặc phái viên Điện Kremlin Kirill Dmitriev nhận định Liên minh châu Âu (EU) đã quá muộn trong việc chuẩn bị cho những cú sốc năng lượng kéo dài. Ảnh: QNS 24×7

Phát biểu mới đây, ông Kirill Dmitriev – đặc phái viên của Tổng thống Vladimir Putin về đầu tư và hợp tác kinh tế cho rằng EU đã bỏ lỡ cơ hội trong hơn một thập kỷ để chuẩn bị cho các cú sốc năng lượng lâu dài.

Trên mạng xã hội X, ông Dmitriev viết: “EU chỉ đưa ra cảnh báo mà chưa có giải pháp thực chất. Khối này đã chậm 15 năm trong việc chuẩn bị cho các cú sốc năng lượng kéo dài. Việc đa dạng hóa nguồn cung thất bại, trong khi các chính sách chống Nga, ưu tiên xanh hóa và các vấn đề xã hội-pháp lý đã chi phối quyết định của EU.”

Ý kiến này được đưa ra sau khi Cao ủy Năng lượng EU Dan Jorgensen cảnh báo xung đột giữa Mỹ – Israel và Iran có thể gây tác động “cấu trúc và kéo dài” đến an ninh năng lượng của EU. Ông cho biết Brussels đang chuẩn bị cho “kịch bản xấu nhất”, bao gồm giải phóng kho dự trữ dầu chiến lược và cân nhắc hạn chế nhiên liệu máy bay hoặc diesel nếu cần.

EU từng triển khai một loạt cải cách năng lượng giai đoạn 2009–2011 nhằm thúc đẩy chuyển đổi sang năng lượng tái tạo và giảm phụ thuộc vào một nguồn cung duy nhất, trong đó có Nga.

EU từng triển khai một loạt cải cách năng lượng giai đoạn 2009–2011 nhằm giảm phụ thuộc vào một nguồn cung duy nhất, trong đó có Nga. Ảnh: CEPA

Trong phát biểu mới đây, Cao ủy Dan Jorgensen khẳng định EU sẽ không quay lại nhập khẩu năng lượng từ Nga, đồng thời tiếp tục kế hoạch chấm dứt nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga vào cuối năm 2026, Mỹ và các đối tác khác sẽ cung cấp nguồn năng lượng thay thế cho châu Âu. Bên cạnh đó, EU cũng dự kiến chấm dứt hoàn toàn nhập khẩu khí đốt qua đường ống từ Nga vào mùa Thu năm 2027. Dữ liệu chính thức cho thấy Nga vẫn chiếm khoảng 13% tổng lượng khí đốt nhập khẩu của EU trong năm 2025.

Trước đó, Tổng thống Vladimir Putin cũng cảnh báo Nga có thể rút khỏi thị trường khí đốt EU, chuyển hướng xuất khẩu sang các thị trường mới nổi mà không cần chờ lệnh cấm của Brussels. Ông nhấn mạnh rằng khủng hoảng năng lượng tại châu Âu là hệ quả của các chính sách chưa phù hợp trong nhiều năm qua.

Trong bối cảnh xung đột Trung Đông diễn biến phức tạp, chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn, thị trường năng lượng biến động mạnh. Giá dầu thô đã tăng lên khoảng 111 USD/thùng, trong khi giá khí đốt tại EU tăng lên khoảng 50 euro/MWh, tăng 56% so với tháng 2.

Bích Hồng

Nguồn: RT