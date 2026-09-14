Nga đẩy nhanh phát triển vũ khí giá rẻ tích hợp công nghệ cao

Nga đang đẩy nhanh quá trình phát triển và sản xuất các loại vũ khí mới với chi phí tương đối thấp, trong đó nổi bật là máy bay không người lái Geran thế hệ mới và tên lửa hành trình Banderol, nhằm tăng khả năng tác chiến trong bối cảnh xung đột tại Ukraine tiếp diễn.

Nga đẩy nhanh phát triển vũ khí giá rẻ tích hợp công nghệ cao. Ảnh: United24media.

Theo Wall Street Journal, các kỹ sư Nga đã cải tiến một số loại vũ khí bằng cách tích hợp hệ thống điện tử tiên tiến, giúp tăng độ chính xác khi xác định mục tiêu và nâng cao khả năng tránh bị đánh chặn. Việc sản xuất với quy mô lớn và chi phí thấp được cho là cho phép Nga duy trì cường độ sử dụng vũ khí trong thời gian dài.

Một yếu tố đáng chú ý là chuỗi cung ứng linh kiện từ Trung Quốc. Ukraine và một số nguồn khác cho rằng nhiều linh kiện điện tử được phát hiện trong các vũ khí Nga bị bắn hạ có nguồn gốc từ Trung Quốc, bất chấp các biện pháp trừng phạt quốc tế. Những đánh giá này chủ yếu dựa trên việc phân tích các mảnh vỡ thu được sau các cuộc tập kích.

Trong số các hệ thống mới, máy bay không người lái Geran được Nga sử dụng ngày càng phổ biến. Một số biến thể mới được trang bị động cơ phản lực, giúp tăng tốc độ và gây thêm khó khăn cho các hệ thống phòng không Ukraine. Phía Ukraine cho biết Nga cũng đang sử dụng tên lửa hành trình S8000 Banderol. Loại tên lửa này được mô tả có thiết kế nhẹ, chi phí tương đối thấp và tầm hoạt động tới khoảng 700 km, có thể được phóng từ máy bay không người lái Orion hoặc trực thăng.

Sự xuất hiện của các loại vũ khí này cho thấy Nga đang tập trung vào khả năng nhanh chóng đưa những thiết kế mới vào sản xuất hàng loạt, đồng thời tận dụng nguồn linh kiện và công nghệ sẵn có từ các chuỗi cung ứng bên ngoài.

Trong khi Ukraine tiếp tục tìm cách nâng cao năng lực phòng không và phát triển các hệ thống không người lái, tốc độ đổi mới và sản xuất vũ khí của Nga đang tạo thêm sức ép đối với Kiev trong việc duy trì khả năng phát hiện, đánh chặn và ứng phó với các mối đe dọa mới.

Lê Hà.

Nguồn: Wall Street Journal