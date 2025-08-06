Nga: Đập nước gần núi lửa Klyuchevskoy bị phá hủy
Ngày 6/8, chính quyền vùng Viễn Đông của Nga cho biết một con đập gần núi lửa Klyuchevskoy, vừa phun trào trên bán đảo Kamchatka ở vùng Viễn Đông của Nga, đã bị phá hủy, kéo theo những quan ngại về nguy cơ sạt lở bùn, đất và gián đoạn giao thông trong khu vực.
Núi lửa ở Kamchatka (Nga) ngày 4/6/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)
Theo Viện Nghiên cứu về Núi lửa và Địa chấn thuộc Chi nhánh Viễn Đông của Viện Hàn lâm khoa học Nga, nghiên cứu trên thực địa được thực hiện trong thời gian từ ngày 30/7 đến ngày 2/8 gần sông Studenaya, cho thấy đập nước trên đã bị sập, khiến nước chảy tự do qua cả hai dòng chảy.
Nguyên nhân khiến đập nước trên bị sập là do hoạt động của núi lửa gia tăng sau trận động đất có độ lớn 8,8 xảy ra ở Kamchatka hôm 30/7 vừa qua.
Dung nham từ núi lửa Klyuchevskoy hiện đang chảy xuống sông băng Bogdanovich, khiến băng tan chảy nhanh. Sự gia tăng khối lượng nước đổ xuống các sườn núi do băng tan chảy từ sông băng trên, đã tạo ra các dòng bùn và mảnh vụn lớn.
Các chuyên gia cảnh báo nếu những dòng bùn và mảnh vụn này tiếp tục mạnh lên, chúng sẽ đe dọa trực tiếp các khách du lịch ở Thung lũng Tolbachinsky.
Đập nước trên được xây dựng từ năm 2023 để tách dòng chảy phải và trái của con sông Studenaya./.
Theo TTXVN
2025-08-07 21:18:00
