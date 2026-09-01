Nga bắt đầu triển khai đồng ruble kỹ thuật số

Ngày 1/9, các ngân hàng và nhà bán lẻ lớn ở Liên bang Nga bắt đầu xử lý thanh toán và chuyển tiền bằng đồng ruble kỹ thuật số khi Moscow tìm cách giảm sự phụ thuộc vào các bên trung gian.

Nga bắt đầu triển khai đồng rúp kỹ thuật số cho các ngân hàng và nhà bán lẻ. Ảnh: Sputnik.

Theo khuôn khổ triển khai, 12 ngân hàng có tầm quan trọng hệ thống của Nga, trong đó có Sberbank, VTB và Alfa-Bank, phải cho phép khách hàng mở ví ruble kỹ thuật số, chuyển tiền và thanh toán hàng hóa, dịch vụ thông qua các ứng dụng ngân hàng. Các nhà bán lẻ và nhà cung cấp dịch vụ lớn có doanh thu hằng năm trên 120 triệu ruble cũng được yêu cầu chấp nhận thanh toán bằng ruble kỹ thuật số.

Theo báo The Caspian Post, các cá nhân có thể mở tài khoản ruble kỹ thuật số thông qua ứng dụng di động của các ngân hàng tham gia và chuyển tối đa 300.000 ruble (gần 3.500 đô la Mỹ) mỗi tháng từ tài khoản ngân hàng truyền thống sang ruble kỹ thuật số. Các doanh nghiệp không bị giới hạn số tiền nạp.

Đây là bước chuyển từ các chương trình thí điểm kéo dài nhiều năm sang việc sử dụng rộng rãi trong nước, đưa đồng ruble kỹ thuật số trở thành hình thức tiền tệ thứ ba của Nga, bên cạnh tiền mặt và ruble không dùng tiền mặt. Khác với các loại tiền điện tử, đồng rúp kỹ thuật số được phát hành và bảo đảm bởi Ngân hàng Trung ương Nga. Theo thông tin trước đó từ Ngân hàng Trung ương Nga, tất cả các khoản thanh toán và chuyển tiền bằng ruble kỹ thuật số đối với cá nhân đều được miễn phí. Các doanh nghiệp sẽ được hưởng thời gian ưu đãi đến hết năm nay.

Ngân hàng trung ương Nga cũng đang nỗ lực kết nối đồng ruble kỹ thuật số với các hệ thống tiền kỹ thuật số do các ngân hàng trung ương khác vận hành. Động thái này nhằm mục đích giảm sự phụ thuộc vào các trung gian, giảm chi phí giao dịch và giảm thiểu rủi ro liên quan đến các lệnh trừng phạt trong thanh toán quốc tế.

Liên minh châu Âu đã cấm các giao dịch liên quan đến đồng ruble kỹ thuật số như một phần của gói trừng phạt thứ 20, được thông qua vào ngày 23 tháng 4.

Thanh Vân

Nguồn: Caspianpost, Tass.