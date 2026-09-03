New York áp dụng lệnh cấm AI với học sinh đến hết lớp 8

Thành phố New York (Mỹ) sẽ cấm học sinh sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh từ chương trình giáo dục dành cho trẻ 2 tuổi đến hết lớp 8 trong năm học 2026-2027, theo chính sách mới được Thị trưởng Zohran Mamdani công bố ngày 2/9. Đây được đánh giá là lệnh cấm AI đối với học sinh có phạm vi rộng nhất tại Mỹ hiện nay.

Thành phố New York, Mỹ cấm học sinh sử dụng AI tạo sinh đến hết lớp 8. Ảnh: Afcea.

Chính sách sẽ áp dụng với gần 600.000 học sinh thuộc hệ thống trường công lập New York, từ chương trình 2-K dành cho trẻ 2 tuổi đến hết lớp 8. Lệnh cấm bao gồm tất cả phần mềm có tính năng AI tạo sinh hướng tới học sinh, trong bối cảnh ngày càng có nhiều tranh luận về tác động của công nghệ này đối với khả năng học tập, quyền riêng tư và mối quan hệ giữa học sinh với giáo viên.

Thị trưởng Mamdani nhấn mạnh trẻ em cần giáo viên và sự tương tác trực tiếp với con người để học tập và trưởng thành. Theo ông, học sinh cần phát triển kỹ năng cùng bạn bè, xây dựng mối quan hệ với giáo viên và tự mình đối mặt với những vấn đề khó khăn.

Tuy nhiên, giáo viên vẫn được phép sử dụng AI cho việc lập kế hoạch giảng dạy và các nhiệm vụ hành chính, với điều kiện những công cụ này đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn của hệ thống trường công lập New York. Thành phố cũng đưa ra ngoại lệ đối với các công nghệ hỗ trợ dành cho học sinh khuyết tật, học sinh học đa ngôn ngữ và những em tham gia các chương trình định hướng nghề nghiệp như khoa học máy tính.

Đối với học sinh trung học, thành phố sẽ tổ chức các lớp học về kiến thức AI 2 lần mỗi năm, gồm 2 mô-đun, mỗi mô-đun kéo dài 45 phút. Nội dung tập trung vào bản chất và giới hạn của AI, những thiên lệch tiềm ẩn, rủi ro, vấn đề đạo đức, cũng như tác động của AI đối với việc làm và các kỹ năng trong tương lai.

New York cũng triển khai 5 chương trình thí điểm AI quy mô hạn chế, dành cho tối đa 50.000 học sinh trung học. Các công cụ này sẽ được sử dụng dưới sự giám sát trực tiếp của những giáo viên đã qua đào tạo.

Chính sách mới của thành phố New York cũng đồng thời giới hạn thời gian học sinh sử dụng thiết bị màn hình. Ảnh: Getty Images.

Chính sách mới đồng thời giới hạn thời gian học sinh sử dụng thiết bị màn hình. Học sinh lớp 2 trở xuống sẽ bị hạn chế thời gian sử dụng, trong khi thành phố khuyến nghị mức tối đa 30 phút mỗi ngày đối với học sinh lớp 3-5 và 45 phút đối với học sinh lớp 6-8.

Một Liên minh Công nghệ trong trường học, gồm học sinh, giáo viên, phụ huynh, quan chức dân cử, các tổ chức vận động, công đoàn và chuyên gia, sẽ đánh giá chính sách cùng các chương trình thí điểm trong năm học 2026-2027, từ đó đưa ra khuyến nghị về cách tiếp cận AI trong trường học của thành phố trong tương lai.

New York hiện vận hành hệ thống trường công lập lớn nhất nước Mỹ. Quyết định hạn chế AI được đưa ra trong bối cảnh các trường học trên toàn nước Mỹ đang tranh luận về việc làm thế nào khai thác công nghệ này mà không ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục và sự phát triển kỹ năng độc lập của học sinh.

Ngọc Liên

Nguồn: Anadolu.