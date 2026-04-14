Nét đẹp văn hóa ở vùng đất giàu truyền thống cách mạng

Xã Thiệu Tiến từ truyền thống đến hiện tại không chỉ nổi tiếng là vùng đất ghi dấu nhiều sự kiện cách mạng hào hùng của dân tộc mà còn là nơi lưu giữ một kho tàng di sản văn hóa phong phú, giàu giá trị, là “địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống yêu nước, lịch sử cho thế hệ trẻ.

Đường giao thông ở xã Thiệu Tiến được xây dựng nên từ sự chung sức, đồng lòng của Nhân dân và chính quyền địa phương.

Về thôn Phúc Lộc 1, chúng tôi đến tham quan Khu di tích lịch sử cách mạng Nhà thờ họ Vương, được nghe ông Lê Viết Liêm, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Phúc Lộc 1 kể lại những dấu ấn lịch sử hào hùng còn khắc sâu trên mảnh đất này: Cách đây 96 năm, vào ngày 10/7/1930, tại Nhà thờ họ Vương, làng Phúc Lộc, xã Thiệu Tiến, dưới sự chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Doãn Chấp, cán bộ Xứ ủy Bắc Kỳ, hội nghị thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên của xã Thiệu Tiến đã được tiến hành. Tại hội nghị, đồng chí Vương Xuân Cát được bầu làm Bí thư Chi bộ. Đây là một mốc son trong lịch sử, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong phong trào cách mạng của địa phương và tỉnh Thanh Hóa.

Từ đó đến nay, Khu di tích lịch sử cách mạng Nhà thờ dòng họ Vương vẫn được các thế hệ người dân trong thôn gìn giữ, phát huy giá trị là điểm đến hấp dẫn trên hành trình về nguồn của du khách thập phương và là “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống yêu nước, lịch sử hào hùng cho thế hệ trẻ. Và cũng xuất phát từ vùng quê giàu truyền thống cách mạng ấy đã hun đúc nên những phẩm chất tiêu biểu của con người nơi đây, đó là lòng yêu nước sâu sắc, tinh thần đoàn kết cộng đồng và trách nhiệm giữ gìn, phát huy các di sản văn hóa mà cha ông đã để lại.

Đặc biệt là, trong phát triển kinh tế, bà con đã phát huy tinh thần đoàn kết giúp nhau vươn lên làm giàu chính đáng bằng việc tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất để tăng năng suất, chất lượng, chuyển đổi đất trồng lúa không chủ động nước tưới để trồng các loại cây ăn quả có giá trị cao. Đồng thời, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế gia trại, chăn nuôi, mô hình trồng cây ăn quả mang lại thu nhập cao. Nhờ đó, mà đến nay thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt 65 triệu đồng/năm. Các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao ngày càng được tổ chức sôi nổi, thu hút mọi thành phần, lứa tuổi tham gia. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ngày càng đi vào chiều sâu, tỷ lệ gia đình văn hóa luôn đạt trên 90%, đời sống tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Việc cưới, việc tang được tổ chức gọn nhẹ, tiết kiệm, gìn giữ được những phong tục truyền thống tốt đẹp của địa phương.

Không chỉ vậy, từ xưa đến nay, thôn còn được biết đến là vùng đất giàu truyền thống hiếu học, các thế hệ người dân nơi đây luôn coi trọng và đề cao đạo học. Để nuôi dưỡng tinh thần hiếu học, một số dòng họ như Đỗ, Lê Đình, Vương - đều lập quỹ khuyến học nhằm động viên, khen thưởng con cháu có thành tích cao trong học tập. Nhờ được khích lệ và tiếp thêm động lực, tỷ lệ các cháu thi đậu vào đại học, cao đẳng hằng năm luôn đạt cao; phong trào thi đua học tập, lao động lan tỏa sâu rộng.

Trên địa bàn xã Thiệu Tiến hiện còn lưu giữ nhiều di tích lịch sử - văn hóa gắn với từng thời kỳ đấu tranh cách mạng của dân tộc, nổi bật là Nhà lưu niệm ông Lê Chủ - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, Đình làng Tân Bình, Từ đường họ Nguyễn Đình, Cụm di tích Yên Lộ (đình - nghè - chùa và các điểm liên quan)... Để các di tích ngày càng phát huy giá trị, là “địa chỉ đỏ” trong giáo dục lịch sử, tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ, xã đã đẩy mạnh tuyên truyền để Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hiểu được giá trị, ý nghĩa của các di tích trên địa bàn; phối hợp với các trường học tổ chức các hoạt động trải nghiệm, ngoại khóa cho học sinh; tăng cường huy động các nguồn vốn đầu tư và sự đóng góp của Nhân dân để bảo vệ, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích...

Cùng với đó, xã đã tích cực đầu tư, xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở, đồng thời nâng cao hiệu quả khai thác, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa và đời sống tinh thần của Nhân dân. Hiện nay, hầu hết các thôn trong xã đều đã xây dựng được nhà văn hóa khang trang và mua sắm đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho nhu cầu vui chơi, giải trí của bà con. Cũng nhờ đó mà các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể dục - thể thao được tổ chức thường xuyên, các đội văn nghệ được thành lập ngày càng nhiều, tạo môi trường để các giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được trao truyền trong cộng đồng.

Ngoài ra, xác định xây dựng “Gia đình văn hóa” là nội dung quan trọng, cốt lõi nhằm nâng cao hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xã luôn quan tâm đến việc nâng cao chất lượng các hoạt động xây dựng “Gia đình văn hóa”, thực hiện nghiêm túc quy trình bình xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, chấn chỉnh những biểu hiện bình xét qua loa, hình thức, chạy theo thành tích. Đồng thời tích cực nhân rộng mô hình, cách làm hay tại cộng đồng, kịp thời biểu dương, khen thưởng “Gia đình văn hóa” tiêu biểu, góp phần giữ gìn nền nếp, hạnh phúc gia đình và thắt chặt “tình làng, nghĩa xóm”.

Phát huy truyền thống cách mạng anh hùng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thiệu Tiến đang nỗ lực từng ngày để viết tiếp những trang sử vẻ vang trong thời kỳ đổi mới; đồng lòng, chung sức phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa phong phú, hướng tới một cộng đồng nông thôn văn minh, hiện đại nhưng vẫn giữ được hồn cốt truyền thống.

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt