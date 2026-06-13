Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gắn với xây dựng sản phẩm OCOP

Sinh ra ở vùng đất chỉ có lợi thế phát triển kinh tế vùng núi đồi, chị Vi Thị Luyến, xã Xuân Lẹ đã trăn trở với nghề dệt thổ cẩm truyền thống. Với mong muốn khai thác tiềm năng sẵn có của địa phương để xây dựng vùng nguyên liệu làm nghề dệt thổ cẩm, chị đã tiến hành cải tạo đất vườn đồi, lựa chọn những giống cây dược liệu để làm ruột gối, ruột chăn, nguyên liệu nhuộm các sợi vải thổ cẩm có màu xanh, đỏ, tím, vàng, nâu để làm nguyên liệu dệt thổ cẩm... Sau một thời gian mày mò làm thí điểm, nhận thấy đây là hướng đi phù hợp với tiềm năng của địa phương, chị Luyến đã vận động hội viên phụ nữ trong thôn cùng làm.

Sản phẩm cá khô Dũng Liễu của Công ty TNHH Chế biến hải sản Hiệp Anh do chị Lê Thị Liễu làm chủ được chứng nhận OCOP 3 sao.

Năm 2023, chị thành lập Tổ hợp tác (THT) dệt thổ cẩm Táy dóo phục dựng nghề dệt, thêu truyền thống của người Thái trắng. Từ đó đến nay, các thành viên của THT đã cải tạo vườn đồi trồng cây nguyên liệu sản xuất các sản phẩm thổ cẩm truyền thống và chủ động được nguồn sản phẩm bán cho khách hàng nước bạn Lào, Thái Lan và nhiều khu du lịch cộng đồng trong và ngoài tỉnh.

Để nghề phát triển, chị Luyến tranh thủ sự quan tâm của chính quyền địa phương và tổ chức hội phụ nữ cấp trên để xây dựng thương hiệu sản phẩm. Hiện nay, THT có 3 sản phẩm OCOP góp phần đưa thương hiệu dệt thổ cẩm Táy dóo vươn xa và giải quyết việc làm cho hơn 100 hội viên, người dân.

Phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, Hội LHPN phường Đông Quang đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, đặc biệt là phát huy các sản phẩm đặc trưng của địa phương thông qua xây dựng sản phẩm OCOP, góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Ngoài tuyên truyền, hội LHPN xã đã khuyến khích hội viên mạnh dạn khởi nghiệp, hỗ trợ hội viên tiếp cận khoa học - kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu, quảng bá và kết nối tiêu thụ. Đến nay, hội LHPN xã có 6 sản phẩm OCOP do hội viên làm chủ.

Hội LHPN phường Đông Quang thăm, hướng dẫn cơ sở sản xuất nem chua Thứ Quyền xây dựng sản phẩm OCOP.

Để giúp hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, nhiều năm qua, các cấp hội LHPN trong tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp về vốn, khoa học - kỹ thuật, giống, thị trường, ứng dụng chuyển đổi số, như: sử dụng các mạng xã hội, tạo banner quảng cáo, tạo QR, xây dựng kênh bán hàng online, tạo gian hàng trên sàn thương mại điện tử, đăng ký chứng nhận OCOP...; triển khai Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2030”... Hằng năm, Hội LHPN tỉnh chủ động, phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn quy trình, kỹ thuật sản xuất an toàn theo hướng VietGAP; xây dựng, nhân rộng mô hình theo hướng liên kết sản xuất chuỗi giá trị; hỗ trợ các hộ kinh doanh, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ hoàn thiện các thủ tục pháp lý đăng ký nhãn mác sản phẩm... Cùng với đó, hội vận động hội viên phụ nữ tham gia các cuộc thi khởi nghiệp do Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN tỉnh tổ chức. Qua hơn 10 năm tổ chức cuộc thi, toàn tỉnh đã có 57 ý tưởng/dự án các lĩnh vực do phụ nữ sản xuất được lựa chọn và trao các giải. Các sản phẩm dự thi đều được chứng nhận OCOP 3 sao, 4 sao.

Theo thống kê của Hội LHPN tỉnh, năm 2025 toàn tỉnh phối hợp chuyển giao khoa học - kỹ thuật, quản lý nguồn vốn cho hơn 7.000 chị; phối hợp đào tạo nghề cho hơn 1.600 chị. Quý I/2026, tổng dư nợ các nguồn vốn tín dụng dành cho phụ nữ đã đạt trên 13.000 tỷ đồng, hỗ trợ hơn 173.000 hội viên phát triển kinh tế, nâng cao vị thế trong gia đình và xã hội; Hội LHPN tỉnh đã chủ động tham mưu trình xin ý kiến UBND tỉnh kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035”; ra mắt 4 THT do phụ nữ làm chủ, nâng tổng số lên 102 HTX và 114 THT do phụ nữ làm chủ trên địa bàn tỉnh... Trên hành trình phát triển kinh tế và sự đồng hành của tổ chức hội, nhiều cán bộ, hội viên phụ nữ đã mạnh dạn phát triển kinh tế đa ngành nghề và nỗ lực xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP để phát triển bền vững, vươn xa trên thị trường, thậm chí là xuất khẩu đến các nước: Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Anh... Những sản phẩm OCOP của chị em sản xuất đã góp phần bảo tồn và phát triển các làng nghề truyền thống, nâng tầm nông sản địa phương, tạo ra các sản phẩm an toàn, giúp nhau thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.

Bài và ảnh: Lê Hà