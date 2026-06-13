Nghe hội viên nói, nói hội viên hiểu, làm hội viên tin

20 năm đảm nhận vai trò Phó chủ tịch và Chủ tịch Hội LHPN, chị Lê Thị Ngọc, Chủ tịch Hội LHPN xã Ngọc Lặc luôn xây dựng phong cách người cán bộ hội “gần hội viên, nghe hội viên nói, nói hội viên hiểu, làm hội viên tin”. Chị đã vận động xây dựng nhiều mô hình thiết thực đưa phong trào phụ nữ và công tác hội ngày một phát triển vững mạnh, được hội cấp trên ghi nhận, đánh giá cao.

Chị Lê Thị Ngọc, Chủ tịch Hội LHPN xã Ngọc Lặc (thứ 2 từ phải sang) tham gia cắt tỉa hàng rào xanh với hội viên.

Là người đứng đầu tổ chức hội, chị Ngọc luôn quan tâm đến chất lượng cán bộ, kiện toàn bộ máy tổ chức hội theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả. Chị cùng tập thể hội tích cực cải tiến lề lối làm việc, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong nắm bắt, chỉ đạo, điều hành công việc. Để thu hút chị em tham gia tổ chức hội, chị Ngọc triển khai nhiều giải pháp giúp hội viên phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; chủ động tham mưu với cấp ủy đảng và hội cấp trên xây dựng chương trình, kế hoạch phù hợp với thực tiễn của địa phương; chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và các hoạt động mang tính phong trào để động viên hội viên tham gia vào tổ chức hội.

Xác định chỉ khi đời sống hội viên được nâng lên, thì hội viên mới nhiệt tình tham gia các hoạt động của hội, do đó, chị Ngọc cùng với ban chấp hành hội phát động nhiều phong trào thi đua “Phụ nữ làm kinh tế giỏi”, “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”; vận động chị em chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất; mạnh dạn khởi nghiệp, đẩy mạnh nhiều hình thức giúp nhau về vốn không tính lãi, hỗ trợ cây, con giống... Đối với các gia đình hội viên thiếu vốn, chị Ngọc quan tâm khai thác các nguồn vốn và tạo điều kiện cho hội viên vay phát triển kinh tế. Nhờ đó, phong trào “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”, “Phụ nữ làm kinh tế giỏi” được triển khai sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực. Năm 2025, toàn xã có 50 hộ phụ nữ nghèo làm chủ hộ và phụ nữ nghèo được hội giúp bằng nhiều hình thức, được tiếp cận nguồn vốn chính sách hàng tỷ đồng để đầu tư sản xuất, cải thiện cuộc sống; 42/42 chi hội đều xây dựng được quỹ hội để hoạt động và giúp hội viên khó khăn có nhu cầu được vay vốn, trang trải cuộc sống.

Cùng với hỗ trợ phát triển kinh tế, phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” gắn với XDNTM, đô thị văn minh được hội chú trọng. Trong quá trình triển khai thực hiện, chị Ngọc đều có những cách làm thiết thực, linh hoạt, đạt hiệu quả. Bản thân chị và ban chấp hành, hội viên nòng cốt đều phải làm trước, nói đi đôi với làm. Các chị đã tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và Nhân dân học và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực như: nuôi “Lợn nhựa tiết kiệm”, “Ống tiết kiệm”; “Tổ/nhóm tiết kiệm”; “Tổ phụ nữ tiết kiệm mua bảo hiểm y tế, vì sức khỏe gia đình”... Từ đó, hình thành thói quen tiết kiệm, xây dựng lối sống lành mạnh, hướng đến xây dựng người phụ nữ phát triển toàn diện; vận động hiến đất thực hiện giải phóng mặt bằng Tiểu dự án cải thiện cơ sở hạ tầng chống biến đổi khí hậu đô thị Ngọc Lặc và dự án chỉnh trang đô thị Ngọc Lặc; vận động hội viên và Nhân dân xã hội hóa các nguồn đóng góp chỉnh trang cơ sở hạ tầng, các thiết chế văn hóa...

Chị Lê Thị Ngọc, Chủ tịch Hội LHPN xã Ngọc Lặc trao khen thưởng cho các tổ truyền thông cộng đồng.

Thực hiện đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV với 5 công trình/phần việc cấp tỉnh do Hội LHPN tỉnh phát động, cán bộ, hội viên phụ nữ toàn xã tích cực tham gia xây dựng các công trình, phần việc, trong đó có thực hiện đạt các tiêu chí “Nhà sạch - Vườn đẹp - Hàng rào xanh” để hội LHPN xã gắn biển; xây dựng tuyến đường phụ nữ tự quản “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”; chung tay bảo vệ môi trường, hạn chế rác thải nhựa; thành lập và duy trì mô hình Chi hội “Phụ nữ số, Gia đình số”... Trong bất kỳ phong trào hoặc triển khai mô hình, chị Ngọc và cán bộ chi hội luôn dành thời gian tham gia cùng hội viên, động viên, đôn đốc chị em làm để tạo sự lan tỏa lớn, góp phần làm thay đổi cảnh quan, môi trường ngày càng khang trang, sáng, xanh, sạch, đẹp. Hiện nay, toàn xã có 109km hàng rào xanh; hơn 4.600/8.561 hộ chỉnh trang khuôn viên gia đình vườn hộ, thực hiện tốt các tiêu chí “nhà sạch, vườn đẹp, hàng rào xanh”.

Các hoạt động tương thân, tương ái được duy trì. Chị Ngọc tranh thủ sự quan tâm của các cấp, ngành, nhà hảo tâm để kết nối tặng quà cho hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em mồ côi các dịp lễ, tết và làm tốt công tác hậu phương quân đội. Trong đó, hội đã kết nối nhận đỡ đầu 3 trẻ mồ côi khó khăn; vận động được 106 triệu đồng xây dựng nhà “Mái ấm tình thương” cho hội viên khó khăn về nhà ở...

Cởi mở, năng động, có nhiều phương pháp đổi mới trong sinh hoạt hội và tổ chức được nhiều phong trào, hoạt động tại cơ sở, thu hút được hội viên tham gia tích cực, chị Ngọc đã tạo được niềm tin với hội viên, sự ủng hộ của cán bộ hội. Hằng năm, chị Ngọc luôn được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bài và ảnh: Hà Lê