Để trẻ có một kỳ nghỉ hè đúng nghĩa

Dịp hè không chỉ là khoảng thời gian để trẻ em nghỉ ngơi, vui chơi sau một năm học, mà còn là dịp để các em được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng và phát triển toàn diện. Chính vì vậy, các bậc phụ huynh, các đơn vị, địa phương đã chủ động lên kế hoạch tổ chức các hoạt động hè, tạo sân chơi bổ ích để kỳ nghỉ hè thực sự là quãng thời gian vui tươi, bổ ích, tuyệt vời nhất đối với con trẻ.

Các em thiếu nhi tham gia lớp học múa tại Cung văn hóa thiếu nhi và Trung tâm TDTT (Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Hạc Thành).

Gia đình chị Mai Hương (phường Hạc Thành) có 2 con đang học lớp 4 và lớp 6. Dịp nghỉ hè năm nay chị quyết định cho con về quê ngoại ở xã Cẩm Thủy để vui chơi cùng ông bà và các anh, chị bên ngoại. Chị Hương chia sẻ: “Các con đã học tập vất vả suốt cả năm học, vì vậy nghỉ hè là dịp để nghỉ ngơi, “tái tạo” năng lượng, do đó gia đình tôi không bắt con phải học thêm trong những tháng hè. Và dịp hè năm nay, tôi quyết định đưa các con về quê ở cùng với ông bà ngoại. Về quê, hai cậu nhỏ ngày nào cũng được hòa mình với không gian rộng rãi thoáng đãng trong khu vườn trái cây, vườn rau của ông bà và được đi thả diều, bắt cua, được tìm hiểu về cách làm nông nghiệp... Những hoạt động bổ ích đó, không chỉ giúp các con rèn luyện sức khỏe mà còn giúp các con rời xa các thiết bị công nghệ số như điện thoại, ti vi...".

Để trẻ có một mùa hè bổ ích, vui vẻ, thay vì áp đặt “nhồi nhét” kiến thức từ sách vở, đầu tư cho con học xuyên thời gian để củng cố kiến thức, nhiều bậc phụ huynh đã cho con tham gia các hoạt động xã hội, các lớp học năng khiếu, hoặc tham gia các lớp học kỹ năng sống mà trẻ yêu thích. Các hoạt động này sẽ giúp các con được chơi, học những kỹ năng thiết yếu, hòa mình vào các hoạt động trải nghiệm tập thể, rèn luyện tính tự lập và giao tiếp phục vụ cho cuộc sống hàng ngày. Anh Nguyễn Văn Hùng (phường Đông Tiến) cho hay: "Dịp hè năm nay, tôi đã đăng ký cho con tham gia một số lớp năng khiếu như học bơi, học vẽ... tại các trung tâm dạy kỹ năng sống. Tham gia các lớp học, con luôn vui vẻ, thích thú lại được nâng cao thể lực cũng như thư giãn sau thời gian học tập vất vả".

Nắm bắt được nhu cầu lớn từ phía phụ huynh, các trung tâm dạy kỹ năng sống cũng ngày càng nở rộ và hình thức tổ chức các lớp học cũng đa dạng, phong phú, từ đó giúp trẻ có thêm kiến thức, kỹ năng để phục vụ học tập và đáp ứng nhu cầu cuộc sống. Trong đó, điển hình là Cung văn hóa thiếu nhi và Trung tâm TDTT (Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Hạc Thành), dịp hè năm nay đã mở đa dạng các lớp dạy kỹ năng sống để phục vụ học sinh, như: thanh nhạc, piano, mỹ thuật, múa, MC nhí, võ, bơi, bóng đá, bóng bàn, pickleball. Đồng thời, trung tâm cũng đưa vào dạy thêm các nội dung mới như lập trình robotic để đáp ứng xu hướng, nhu cầu của học sinh.

Ông Nguyễn Xuân Cường, Phó giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Hạc Thành, cho biết: Việc trang bị kỹ năng sống cho trẻ em là việc làm cần thiết, giúp các em có thêm kiến thức, kỹ năng để xử lý các vấn đề xảy ra trong cuộc sống. Vào dịp hè năm nay, đơn vị đã rà soát toàn bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị, khu vui chơi và các điều kiện bảo đảm an toàn, nhằm phục vụ tốt nhất cho thanh, thiếu nhi tham gia sinh hoạt, học tập. Đồng thời, linh hoạt xây dựng nhiều chương trình học tập, trải nghiệm phong phú dành cho thiếu nhi, các khóa học được thiết kế đa dạng, kết hợp giữa rèn luyện kỹ năng, phát triển năng khiếu với các hoạt động thực hành, trải nghiệm thực tế, góp phần giúp trẻ em có thêm môi trường vui chơi bổ ích, an toàn trong kỳ nghỉ hè.

Nhằm tạo sân chơi an toàn, bổ ích cho thanh, thiếu nhi trong dịp hè, các cấp bộ đoàn tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều cách làm sáng tạo, đồng bộ. Trọng tâm là đổi mới nội dung và hình thức tổ chức hoạt động hè theo chủ đề, chủ điểm phù hợp với từng độ tuổi, điều kiện địa phương, thu hút đông đảo thanh, thiếu nhi tham gia. Cùng với đó, các cấp, ngành tại nhiều địa phương cũng đã chủ động bố trí nhà văn hóa, hội trường, sân bãi thể thao làm địa điểm sinh hoạt hè, tạo điều kiện thuận lợi để các em tham gia các hoạt động tập thể. Từ đó, góp phần tạo dựng môi trường sinh hoạt an toàn, lành mạnh, để các em được giao lưu, học hỏi và trưởng thành, để mỗi mùa hè của các em thực sự trở thành khoảng thời gian ý nghĩa và đáng nhớ.

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt